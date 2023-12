Nou-născut aruncat într-un puț de 15 metri, salvat după o operațiune de 6 ore, în India. VIDEO

În jurul orei locale 15.00, pe 12 decembrie, oamenii au auzit scâncetele copilului și au anunțat serviciile de urgență.

Operațiunea dificilă a implicat 40 de pompieri și medici și a durat peste 6 ore. Efortul a presupus localizarea victimei cu o cameră. Ulterior, aceasta a oferit informații exacte despre starea de sănătate a bebelușului aruncat în puțul de foraj abandonat, de aproximativ 15 metri adâncime.

Bebelușul rămăsese blocat în poziție inversată, cu capul îndreptat în jos, la aproximativ 4 metri.

„Operațiunea a fost delicată. Am săpat o deschidere paralelă, cu excavatoarele, Apoi a fost nevoie de multă precauție pentru a tăia țeava de fier. Nu am putea folosi un tăietor cu gaz, deoarece putea genera o căldură care să nu fie tolerată de copil”, a declarat Mukesh Kumar Bhamoo, superintendent al poliției din Sambalpur.

Pe măsură ce temperatura scădea, medicii au lăsat în puț jos un bec electric de 100 de wați pentru a încălzi spațiul din jurul bebelușului. 12 grade Celsius erau la momentul intervenției, iar bebelușul nu avea haine.

După ce fetița a fost scoasă la suprafață, o echipă de medici i-a acordat primele îngrijiri. Bebelușul a fost dus de urgență la Institutul de Științe și Cercetare Medicală Veer Surendra Sai, unde o echipă de pediatri era pregătită să asiste victima.

„Copilul se descurcă bine. Există câteva vânătăi minore pe corpul ei. A suferit de hipotermie, dar e bine”, a spus dr. Subham Singha.

Ministrul șef Naveen Patnaik și-a exprimat bucuria pentru salvare: „Este o chestiune de mare ușurare. Îi doresc o viață lungă copilului”.

Poliția nu a oferit informații despre anchetă. Nu este clar cum a ajuns copila în puț, însă localnicii suspectează familia că a aruncat nou-născuta.

The news of an infant trapped in a bore-well in Laripali village, Odisha, is deeply distressing.

Urgency is paramount, and the state government’s rapid initiation of a rescue operation offers hope. Sending heartfelt prayers for a safe and swift resolution. 🙏

#SambalpurRescue pic.twitter.com/OpW7juebwp