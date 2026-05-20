Noua tehnologie face inutilă frânarea înainte de radar

Mulți șoferi obișnuiesc să reducă brusc viteza în apropierea unui radar fix, însă acest reflex nu va mai funcționa odată cu introducerea noilor dispozitive în Spania.

Noile radare sunt capabile să detecteze viteza mașinilor de la mai mult de 200 de metri, ceea ce înseamnă că șoferii vor fi înregistrați înainte să observe camera. „Nu veți mai avea ocazia să frânați chiar înainte de radar. Când îl vedeți, e deja prea târziu”, a declarat José Eugenio Naranjo, doctor în informatică la Universitatea Politehnică din Madrid.

Radarele folosesc tehnologie lidar 3D

Noile camere sunt echipate cu tehnologie lidar 3D, care permite monitorizarea simultană a mai multor vehicule aflate pe benzi diferite.

Sistemul analizează în același timp viteza, dimensiunea și categoria fiecărui vehicul.

Potrivit specialistului spaniol, noile dispozitive sunt mult mai precise decât generațiile anterioare și pot identifica fără probleme inclusiv motocicliștii care depășesc limita de viteză.

Vor fi monitorizate și alte abateri rutiere

Pe lângă depășirea vitezei legale, noile radare pot detecta rapid și alte comportamente periculoase în trafic. Printre abaterile care pot fi identificate se numără: nerespectarea distanței de siguranță, circulația peste linia continuă și depășirile interzise.

Autoritățile consideră că noua tehnologie va permite o supraveghere mult mai eficientă a traficului rutier.

Pentru moment, noile radare vor fi introduse doar pe drumurile din Spania. Nu există încă informații privind o posibilă extindere rapidă a tehnologiei în alte state europene.

Radare cu AI pe șoselele din Europa

Inteligența artificială începe să fie folosită pe scară largă pe drumurile europene. Din 13 aprilie, autoritățile locale din Sussex, unul dintre cele 39 de comitate istorice ale Angliei, au activat oficial o rețea de camere inteligente care schimbă radical modul de monitorizare a traficului. Nu mai este vorba despre radarele clasice de viteză, ci despre dispozitive de nouă generație, dotate cu tehnologie bazată pe inteligență artificială care pot „vedea” în interiorul vehiculelor aflate în trafic.

Sistemul, care include camere de înaltă rezoluție și senzori cu infraroșu, poate capta imagini clare prin parbrizul oricărui vehicul, indiferent de condițiile de lumină, pentru a identifica două tipuri de abateri: folosirea telefonului mobil în timpul condusului și neutilizarea centurii de siguranță de către ocupanți.

La sfârșitul anului trecut, o „anomalie tehnică” identificată la peste 150 de radare cu viteză variabilă din Marea Britanie a dus la anularea a aproximativ 36.000 de amenzi de circulație, după ce s-a constatat că șoferii au fost sancționați pe nedrept încă din 2021, din cauza unui software care nu actualiza la timp limitele de viteză.