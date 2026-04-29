„Comisia Europeană examinează aprobarea benzinei cu un conținut mai mare de etanol (E20)”, se precizează în scrisoare, în care se adaugă și faptul că vor fi evaluate compatibilitatea noului combustibil cu motoarele vehiculelor mai vechi și modalități de stimulare a investițiilor în biocombustibili avansați. Von der Leyen a subliniat că „multe alte instrumente de politică susțin deja dezvoltarea sustenabilității combustibililor regenerabili, deoarece aceștia vor continua să joace un rol în decarbonizarea transporturilor”.

Această inițiativă ar putea reprezenta un pas important în reducerea emisiilor de dioxid de carbon, datorită conținutului mai mare de bioetanol din E20, comparativ cu actuala benzină E10. Totuși, experții avertizează că un potențial dezavantaj al noii formule ar putea fi consumul mai mare de combustibil, cauzat de conținutul energetic mai redus al E20. Cu toate acestea, un aspect pozitiv este costul mai mic al acestui combustibil, ceea ce ar putea compensa creșterea consumului pentru șoferi.

Pe lângă implicațiile economice, testele actuale desfășurate în Mannheim, Germania, vor oferi date esențiale despre performanța E20 în condiții reale. Acest proiect-pilot ar putea accelera implementarea oficială a combustibilului în Europa, mai ales că o revizuire a Directivei privind calitatea combustibililor este așteptată până la sfârșitul acestui an.

Benzina și motorina s-au scumpit din nou în România, miercuri, 29 aprilie 2026, cu puțin timp înainte de minivacanța de 1 Mai.



