Benzina s-a scumpit cu până la 0,15 lei/l, iar motorina – cu până la 0,37 de lei/l. Comparativ cu săptămâna trecută, motorina nu se mai găsește în nici un lanț de benzinării sub 9 lei.

Cât costă benzina miercuri, 29 aprilie 2026

Benzina standard se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,72 de lei/l la Petrom, în creștere față de ziua precedentă când era 8,68 (o majorare de 0,04 lei).

La Socar, benzina standard este miercuri 8,79 de lei/l, preț rămas la fel încă de luni.

Și stațiile MOL au menținut costul benzinei la nivelul din weekend, de 8,82 de lei/l, la fel ca și OMV, la prețul de 8,83 de lei/l.

La Rompetrol, benzina este 8,83 de lei/l, în creștere față de ieri, când costa 8,68 de lei/l (o majorare de 0,15 lei).

Stațiile Lukoil au ridicat și ele prețul benzinei miercuri, 29 aprilie 2026, astfel că acest combustibil ajunge la 8,85 de lei/l, comparativ cu 8,7, minimumul de ieri (o creștere de 0,15 lei).

Prețul maxim la benzina standard se apropie azi de 9 lei și este la unele stații Rompetrol din București.

Raportat pe orașe, benzina standard se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,72 de lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 8,69 de lei/l.

Cât costă motorina miercuri, 29 aprilie 2026

Prețul unui litru de motorină standard în București este miercuri, 29 aprilie 2026, de 9,37 de lei/l, comparativ cu ziua precedentă, când costa 9,07 lei/l, și se găsește la stațiile OMV (o majorare de 0,3 lei).

Rompetrol a menținut costul motorinei de ieri, de 9,37 de lei/l. În schimb, MOL a ridicat prețul la 9,37 de lei/l, de la 9,19 cât costa în ziua precedentă (o creștere de 0,18 lei).

Și OMV a crescut prețul motorinei miercuri, 29 aprilie 2026, la 9,37 de lei/l de la 9,07, cost care se menținea din weekend (o majorare de 0,3 lei).

De asemenea, stațiile Petrom au crescut și ele prețul motorinei standard la 9,38 de lei/l de la 9,28 de lei (o creștere de 0,1 lei).

Și la stațiile Socar se vede de majorare, de la 9,34 de lei/l, preț care se menținea de luni, la 9,49 de lei (o majorare de 0,15 lei/l).

La fel se întâmplă și la Lukoil. Motorina a ajuns azi la 9,59 de lei/l, de la 9,22 de lei/l, preț care se menținea de luni (o creștere de 0,37 de lei/l).

Raportat pe orașe, motorina standard se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 9,34 de lei/l în București, Timișoara, Iași și Constanța. La Cluj-Napoca, carburantul se vinde cu 9,27 de lei/l.

Unde găsesc șoferii români cei mai ieftini carburanți marți, 29 aprilie 2026

Cea mai ieftină benzină se găsește miercuri, 29 aprilie 2026, la prețul de 8,15 lei/l, preț care se menține de luni, și este la stația RST din Lungulețu, județul Dâmbovița.

Astăzi, miercuri, 29 aprilie 2026, cea mai ieftină motorină se găsește la prețul de 8,98 de lei/l, în creștere față de ieri când era 8,83 de lei/l, și este tot la stația Dacma din Ulmi, județul Dâmbovița.

Prețurile combustibililor au înregistrat o creștere semnificativă în martie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, iar România este a doua țară din Uniunea Europeană la aceste scumpiri, a anunțat recent Eurostat.