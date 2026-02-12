Noua Dacia Jogger poate fi comandată de astăzi în România. Care sunt prețurile pentru fiecare model

Modelul a fost prezentat în premieră în septembrie 2025, iar prețul de 19.000 de euro este pentru varianta Essential, echipată cu motor TCe 110.

Gama Dacia Jogger include patru niveluri de echipare: Essential, Expression, Extreme și Journey.

Foto: media.dacia.ro

Versiunea de top, Journey hybrid 155, ajunge la 28.050 de euro (TVA inclus). Printre cele mai importante noutăți se numără motorizarea hybrid 155, ce combină un motor pe benzină de 1,8 litri, 109 CP, cu două motoare electrice și o baterie de 1,4 kWh.

Sistemul de la acest model Dacia oferă o putere totală de 155 CP și 170 Nm, fiind asociat cu o cutie automată electrificată.

Potrivit producătorului, consumul și emisiile sunt mai mici cu 10% față de versiunea anterioară hybrid 140, iar în oraș, mașina poate funcționa până la 80% din timp în mod electric.

Foto: media.dacia.ro

În plus, Jogger rămâne disponibil și cu motorul TCe 110, pe benzină, cu transmisie manuală în șase trepte, iar pe viitor va fi lansată și varianta Eco-G 120 (benzină/GPL), ce poate oferi o autonomie totală de până la 1.450 km.

La capitolul dotări, noul model vine cu o semnătură luminoasă LED, sistem multimedia cu ecran de 10 inchi, instrumentar de bord digital de 7 inchi, încărcător wireless pentru smartphone și sisteme de asistență pentru șofer adaptate cerințelor europene actuale.

Primele livrări ale noii Dacia Jogger sunt programate pentru primăvara anului 2026, a mai transmis joi compania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE