„Nu arăta ca o cerșetoare”: noua modalitate în care sunt păcăliți tinerii în orașele europene

Tinerii din orașele europene sunt abordați și păcăliți printr-o nouă metodă de cerșetorie

Emilia Bühler, o adolescentă de 16 ani, a căzut victimă unei înșelătorii la gara din Baden, Elveția. Incidentul a fost relatat de tânără pentru Blick.ch, parte a grupului Ringier. Tânăra a fost abordată de o femeie care i-a cerut bani pentru cazare, precizând că nu își mai permite să plătească.

Femeia nu arăta ca o cerșetoare, după cum a mărturisit chiar tânăra. Povestea pe care i-a spus-o i-a câștigat imediat compasiunea. Așa a convins-o, rapid, să îi dea banii pe loc din bacșișul câștigat.

„Nu părea o cerșetoare tipică. Era îngrijită, îmbrăcată modest și extrem de prietenoasă, dar disperată”, a povestit Emilia pentru sursa citată mai sus.

Ce i-a spus femeia tinerei ca să o convingă să-i dea banii

Marți seara târziu, Emilia se întorcea de la stagiul său în industria ospitalității. La gară, a fost abordată de o femeie, în jur de 30 de ani, care i s-a adresat în limba engleză.

Aceasta susținea că vine din partea franceză a Elveției, că plănuise să stea la mama sa în Baden, dar că mama sa era blocată în Canada din cauza unui zbor anulat. Femeia pretindea că nu are unde să rămână și nici bani pentru cazare.

Câți bani i-a cerut escroaca tinerei în gara din Elveția

Femeia i-a cerut Emiliei 105 franci elvețieni pentru o noapte de cazare la hotel, promițând că îi va returna banii în aceeași seară. Deși inițial a fost sceptică, Emilia a fost convinsă de insistențele și presiunile emoționale ale femeii.

Emilia, tânăra care a fost păcălită de femeia care i-a cerut bani în gara din Elveția. Foto: Blick.ch

„Continua să îmi spună cât de gravă este situația ei și chiar m-a complimentat, spunând cât de drăguță sunt că o ascult”, a adăugat Emilia. În cele din urmă, adolescenta i-a oferit 40 de franci, bani proveniți din bacșișuri.

Tânăra s-a întors în gară cu tatăl ei, dar femeia dispăruse complet

După ce a ajuns acasă, Emilia a început să aibă îndoieli și i-a povestit tatălui său, Ferris Bühler, expert în comunicare. Acesta a suspectat imediat că este vorba despre o înșelătorie și a mers împreună cu Emilia înapoi la gară, însă femeia dispăruse. Apelurile și mesajele trimise la numărul de telefon oferit au rămas fără răspuns.

Polițiștii atrag atenția asupra noii metode prin care sunt înșelați tinerii

Bernhard Graser, purtătorul de cuvânt al poliției cantonale Aargau, a explicat pentru sursa citată că această metodă de înșelătorie nu este nouă, dar de obicei vizează adulți în vârstă.

„Tinerii sunt mai des țintiți prin mesaje dubioase pe WhatsApp sau e-mailuri”, a declarat acesta.

Autoritățile îi sfătuiesc atât pe cei tineri, cât și pe cei în vârstă să își asculte întotdeauna instinctul înainte să ofere bani cetățenilor pe care nu îi cunosc.

„Sfatul nostru este să vă ascultați întotdeauna instinctele. Dacă suspectați o înșelătorie, încheiați conversația politicos, dar ferm, și contactați imediat poliția”, a mai spus purtătorul de cuvânt al poliției.

Cazul a fost raportat miercuri la poliția orașului Baden. Deși nu a fost vorba de o pierdere financiară majoră, bunătatea Emiliei a fost exploatată.

În România, o nouă metodă de înșelătorie online a luat amploare chiar la început de 2026. Țintele primesc mesaje pe WhatsApp din partea unor firme de curierat, ce conțin un link pe care atacatorii îl folosesc pentru a fura datele importante ale victimelor.

