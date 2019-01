„Înainte să vin în România am învățat limba. Am avut o profesoară cu care am învățat în fiecare zi cam cinci ore pentru o perioadă de cinci luni, după ce am venit aici. Am fost la Cluj două săptămâni unde am vorbit numai românește, apoi am intrat în scenă și am început să lucrez”, a dezvăluit ambasadorul la postul de televiziune Antena 3.

David Saranga a mai dezvăluit că este îndrăgostit de români și România.

„Românii sunt oameni calzi, deștepți și primitori. Am fost primit într-un mod așa de cald. Este ceva în caracterul românilor care rămâne în inima mea”, a mai precizat diplomatul.

În aceeași emisiune, David Saranga a făcut mai multe declarații legate de recunoașterea Ierusalimului drept capitala Israelului și mutarea ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Ce a făcut președintele Trump a fost un mare pas pentru noi, pentru Israel și pentru zona noastră. Când vorbim despre Ierusalim vedem că toate instituțiile Israelului sunt la Ierusalim. (…) Ierusalim a fost, este și va fi mereu capitala noastră. E bine ca ambasada să se mute la Ierusalim și cred că asta o să facă nu numai în România. Ierusalim a fost, este și mereu va fi capitala noastră”, a mai adăugat diplomatul.

FOTO: FACEBOOK / AMBASADA ISRAELULUI LA BUCUREȘTI