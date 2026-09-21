BMW a anunțat că a primit peste 100.000 de comenzi în Europa pentru noul SUV electric iX3, primul model construit pe platforma Neue Klasse. Pentru a face față cererii, fabrica din Debrecen, Ungaria, funcționează acum în trei schimburi, 24 de ore din 24.

Fabrica din Debrecen lucrează nonstop

Constructorul german afirmă că a primit peste 100.000 de comenzi pentru noul SUV electric iX3 în primul an de la prezentarea sa la nivel mondial. Pentru a răspunde cererii ridicate din Europa, fabrica din Debrecen, Ungaria, funcționează acum în trei schimburi, ceea ce înseamnă producție continuă, 24 de ore din 24, relatează publicația hibridosyelectricos.com.

Producția de serie a modelului BMW iX3 a început la începutul anului 2026.

Potrivit companiei, au fost necesare aproximativ opt luni pentru ca uzina din Debrecen să ajungă la programul de lucru în trei schimburi. Înainte de introducerea celui de-al treilea schimb, de pe linia de asamblare ieșise deja exemplarul cu numărul 50.000.

Fabrica din Debrecen, în care BMW a investit peste două miliarde de euro, are peste 5.000 de angajați și este dedicată exclusiv producției de mașini electrice.

Constructorul german nu a anunțat încă ce capacitate anuală va avea fabrica după trecerea la producția continuă. Obiectivul imediat este creșterea numărului de mașini disponibile pentru a reduce termenele de livrare ale modelului iX3.

BMW iX3, autonomie de până la 805 kilometri și încărcare la 400 kW

BMW iX3 este primul model de serie construit pe noua platformă Neue Klasse și primul care utilizează la scară largă a șasea generație a sistemelor de propulsie electrică dezvoltate de companie. Versiunea iX3 50 xDrive este echipată cu o baterie de 108,7 kWh capacitate utilă și are o autonomie de până la 805 kilometri în ciclul WLTP.

Modelul utilizează o arhitectură electrică de 800 de volți, care permite o putere maximă de încărcare în curent continuu de 400 kW.

BMW susține că, în condiții ideale, în 10 minute de încărcare, automobilul poate recupera energie suficientă pentru până la 372 de kilometri autonomie WLTP.

Versiunea dezvoltă 345 kW (echivalentul a 469 CP) și este echipată cu tracțiune integrală.

Din vara anului 2026, gama include și versiunea BMW iX3 40, cu tracțiune pe puntea spate.

Aceasta dispune de o baterie de 82,6 kWh capacitate utilă, dezvoltă 235 kW (320 CP) și oferă o autonomie de până la 637 kilometri WLTP.

BMW precizează că tehnologia Gen6, cu noile celule cilindrice, bateria integrată structural și arhitectura de 800 de volți, va fi extinsă treptat și la alte modele electrice ale mărcii.