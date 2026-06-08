Stadiul lucrărilor

Patinoarul artificial din Sfântu Gheorghe este realizat de asocierea MIS Grup (lider) – Aqua Serv – SDC Proiect – Construcții Conico – UNICOMP – Multiconsult Adventure, sprijinite de o rețea extinsă de subcontractanți și experți tehnici. Proiectul are o valoare totală de 245.396.751,35 de lei.

Complexul este amplasat la ieșirea din oraș, urmând să funcționeze chiar în vecinătatea Arenei Sepsi și a stadionului echipei de fotbal Sepsi OSK. Patinoarul va avea două etaje și o capacitate de 2.180 de spectatori, servind ca bază practicării hocheiului pe gheaţă.

Lucrările pe șantier au început efectiv în cursul anului 2025 și avansează într-un ritm bun, structura primului etaj fiind deja ridicată. Întregul complex ar urma să fie complet finalizat în prima parte a anului 2028.

„De sus pare un puzzle uriaș din beton. E viitorul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe, iar imaginea de sus spune cel mai bine povestea: structură, ritm, precizie și o echipă întreagă care transformă planurile în realitate. Pe șantier, ritmul rămâne accelerat: se lucrează la finalizarea structurii primului etaj, iar următorii pași aduc proiectul și mai aproape de forma finală – confecțiile metalice pentru acoperiș și compartimentările interioare din zidărie. Până apare gheața, noi continuăm să construim”, a precizat contructorul bistrițean MIS Grup, pe Facebook.

Finanțarea acestui proiect este asigurată aproape integral de la bugetul de stat, prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, care derulează investiția prin intermediul Companiei Naționale de Investiții (CNI).

Lucrările la noul patinoar artificial din Sfântu Gheorghe trec de primul etaj: „Pare un puzzle uriaș din beton”
Așa va arăta patinoarul artificial din Sfântul Gheorghe. Foto: Primăria municipiului Sfântu Gheorghe/Facebook

În cadrul patinoarului va funcţiona şi un centru medical de recuperare

Patinoarul va dispune de dotări moderne pentru antrenamente, competiții și evenimente cu caracter sportiv, în conformitate cu normele europene.

Patinoarul de lângă Arena Sepsi, construit cu ajutorul CNI, va putea găzdui atât competiţii naţionale, cât şi internaţionale, iar în cadrul acestuia va funcţiona şi un centru medical de recuperare.

„Aici vor funcționa diverse cabinete de specialitate, unde specialiștii noștri vor putea trata leziunile și afecțiunile sistemului locomotor, precum și traumatismele cauzate de accidente sau accidentările sportive, utilizând cea mai modernă sală de antrenament din regiune. Totodată, sportivii vor avea aici posibilitatea de a se pregăti sau de a se recupera în urma accidentărilor”, precizează Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe.

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