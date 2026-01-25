Site-urile nu trezesc suspiciuni la prima vedere

Astfel de site-uri arată adesea legitim și nu trezesc suspiciuni la prima vedere, dar imediat ce utilizatorul dă clic pe link, dispozitivul său poate fi expus la malware care fură date, răspândește viruși sau chiar blochează accesul la fișiere importante până la plata unei răscumpărări.

Iată patru tipuri de căutări pe care este mai bine să le eviți pe Google, conform cotidianului sârb Blic, parte a grupului Ringier Media International.

„Număr serviciu clienți”: hackerii folosesc adesea reclame pentru servicii false de suport clienți

Infractorii cibernetici folosesc adesea reclame pentru servicii false de suport clienți, știind că mulți utilizatori cred că rezultatele afișate în topul Google sunt de încredere. În loc să ajungă la suportul oficial, victimele sunt direcționate către numere care duc la tehnicieni falși.

Când utilizatorii sună, aceștia sunt convinși să dezvăluie date personale sau informații despre cardurile bancare.

În acest context, experții recomandă căutarea numerelor de suport direct pe site-ul oficial al companiei, nu prin Google.

„Credite ușor accesibile” și „Scheme rapide de câștig”: hackerii vizează adesea persoanele cu dificultăți financiare

Infractorii vizează adesea persoanele cu dificultăți financiare, promițând „credite ușor accesibile” și „modalități rapide de a câștiga bani”. Pentru cei aflați în dificultate, astfel de oferte pot părea atrăgătoare, dar exact asta folosesc infractorii cibernetici.

Atrăgând victimele pe site-urile controlate de ei, încearcă să obțină date bancare sau să determine descărcarea de malware. De exemplu, victimelor li se oferă aparent o oportunitate de câștig rapid, dar li se cere să descarce o aplicație sau un program care conține virus pentru furtul de date.

„Google Authenticator”: infractorii cibernetici au început să vizeze persoanele care caută aplicația

Google Authenticator este o aplicație populară pentru autentificarea în doi pași, esențială pentru protecția conturilor online. Cu toate acestea, infractorii cibernetici au început să vizeze persoanele care caută aplicația, cumpărând reclame care apar în partea de sus a rezultatelor căutării.

Aceste reclame duc utilizatorii către site-uri false, care arată identic cu paginile oficiale Google. În loc să instaleze aplicația reală, utilizatorii descarcă de fapt malware, prin care este compromisă serios securitatea dispozitivelor lor.

În acest context, experții recomandă ca aplicațiile să fie descărcate doar din magazine oficiale, precum Google Play sau Apple App Store.

Atacurile de tip phishing se numără printre cele mai utilizate metode de fraudă cibernetică. Acestea vizează obținerea de date sensibile sau informații financiare. Iată care sunt expresiile care indică phishing-ul și cum să recunoști mesajele înșelătoare.





