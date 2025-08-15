„Am anumite pretenții”

„Ce anume va decide dacă summitul de azi e un succes?”, a fost întrebat liderul SUA de către unul dintre jurnaliștii care îl însoțesc în Alaska.

„Nu pot să vă spun, nu ştiu, nimic nu e bătut în cuie. Am anumite pretenţii… vreau să văd o încetare a focului, asta n-are legătură cu Europa, nu-mi spune mie Europa ce să fac. Dar vor fi implicaţi în proces, evident, la fel ca Zelenski. Vreau să văd rapid o încetare a focului, nu ştiu dacă va fi azi, dar nu voi fi fericit dacă nu e azi. Toţi spun că e imposibil să se întâmple azi, eu spun doar… vreau să se oprească măcelul. Sunt aici ca să opresc măcelul. Știți, noi nu dăm niciun ban. Noi facem bani. Ei ne cumpără armele, iar noi le trimitem la NATO, iar NATO ne trimite cecuri mari și frumoase. Dar asta nu mă interesează…”, a explicat Trump.

Președintele SUA a adăugat: „Ceea ce mă interesează este că săptămâna trecută au pierdut 7.011 oameni, aproape toți soldați; 36 de oameni într-un oraș care a fost lovit de o rachetă. Peste 7.000 de soldați. E o nebunie”, a spus Donald Trump.

Recomandări Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Doar două cuvinte

Președintele american Donald Trump, aflat la bordul Air Force One, în drum spre Alaska, pentru o întâlnire crucială cu președintele rus Vladimir Putin, a afirmat că nu se duce pentru a negocia o înţelegere în numele Ucrainei, obiectivul său fiind aducerea liderului rus la masa discuţiilor.

Președintele american Donald Trump a transmis un mesaj din două cuvinte cu câteva ore înainte de întâlnirea programată pentru vineri, în Alaska, cu liderul rus Vladimir Putin. „MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora României).



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE