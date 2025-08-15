„MIZĂ MARE!!!”, a scris cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite pe contul său de Truth Social.

Donald Trump va fi însoțit la summitul din Alaska de către emisarul său special Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat și consilierul interimar pentru securitate națională Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent.

Delegația rusă a început deja să sosească la Anchorage, Alaska, primul venit fiind ministrul de externe Serghei Lavrov, care a călătorit cu „avionul cocainei diplomatice” și s-a afișat cu o bluză inscripționată cu literele chirile CCCP, adică URSS.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson. Potrivit unui ultim anunț făcut de Casa Albă, summitul va începe la ora locală 11:00 (22:00 ora Românie).

