Cod galben de caniculă în șapte județe

Avertizarea Cod galben de caniculă este valabilă de joi, 16 iulie, de la ora 12.00, până sâmbătă, 18 iulie, la ora 10.00. Sunt vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

Cod galben de caniculă în șapte județe din România. Foto: ANM

În aceste zone va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.

Valul de căldură se extinde până sâmbătă seara

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă din 16 iulie, ora 12.00, până în 18 iulie, ora 22.00. În acest interval, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic va crește în regiunile vestice, sudice și sud-estice. Joi, temperaturile ridicate vor afecta în special Crișana, Banatul și vestul Olteniei.

Vineri, căldura se va menține în Crișana, Banat și vestul Olteniei și se va extinde în jumătatea sudică a Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării, temperaturile din timpul nopții vor rămâne ridicate, cu minime de aproximativ 20-21 de grade.

Cod galben de furtuni, vijelii și grindină

ANM a emis și o avertizare de Cod galben valabilă joi, 16 iulie, în intervalul 12.00 și 22.00. Sunt vizate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de dimensiuni mici și medii, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri.

Pe 16 iulie, în intervalul orar 12:00 – 22:00, ANM anunță instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în perioade scurte sau prin acumulare. Izolat, ploile vor depăși 30-50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că furtuni și alte manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe suprafețe mai restrânse, și în restul țării.

Cod galben de furtuni și vineri, în mai multe regiuni

ANM a emis un cod galben valabil și vineri, 17 iulie, între orele 12.00 și 21.00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.

În data de 17 iulie,în intevalul orar 12:00 – 21:00, ANM a emis un alt cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de unu până la trei centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale de una până la trei ore, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Cum va fi vremea la mare

În sud-vestul Dobrogei este în vigoare, joi, 16 iulie, între orele 12.00 și 22.00, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot avea viteze de 50-70 km/h.

ANM anunță și intensificarea valului de căldură în regiunile sud-estice până sâmbătă, 18 iulie, la ora 22.00. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în alte zone ale țării, inclusiv în apropierea litoralului.

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