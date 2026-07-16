Cod galben de caniculă în șapte județe

Avertizarea Cod galben de caniculă este valabilă de joi, 16 iulie, de la ora 12.00, până sâmbătă, 18 iulie, la ora 10.00. Sunt vizate județele Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare.

ANM anunță caniculă în șapte județe și furtuni în jumătate de țară, cu grindină și ploi de 50 l/mp. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben
Cod galben de caniculă în șapte județe din România. Foto: ANM

În aceste zone va fi caniculă, iar disconfortul termic va deveni ridicat. Indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, potrivit ANM. Temperaturile maxime se vor situa între 34 și 37 de grade Celsius. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime cuprinse, în general, între 20 și 22 de grade.

Valul de căldură se extinde până sâmbătă seara

ANM a emis și o informare meteorologică valabilă din 16 iulie, ora 12.00, până în 18 iulie, ora 22.00. În acest interval, valul de căldură se va extinde și se va intensifica treptat, iar disconfortul termic va crește în regiunile vestice, sudice și sud-estice. Joi, temperaturile ridicate vor afecta în special Crișana, Banatul și vestul Olteniei.

Vineri, căldura se va menține în Crișana, Banat și vestul Olteniei și se va extinde în jumătatea sudică a Munteniei. Temperaturile maxime vor ajunge la 35-37 de grade Celsius. În vestul și sudul țării, temperaturile din timpul nopții vor rămâne ridicate, cu minime de aproximativ 20-21 de grade.

Cod galben de furtuni, vijelii și grindină

ANM a emis și o avertizare de Cod galben valabilă joi, 16 iulie, în intervalul 12.00 și 22.00. Sunt vizate cea mai mare parte a zonei montane, Maramureșul, estul și sudul Transilvaniei, Muntenia, nordul și estul Olteniei și sud-vestul Dobrogei. În aceste regiuni vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări ale vântului și vijelii. Rafalele de vânt vor atinge viteze de 50-70 km/h. Pe alocuri va cădea grindină de dimensiuni mici și medii, cu diametrul cuprins între unu și trei centimetri.

ANM anunță caniculă în șapte județe și furtuni în jumătate de țară, cu grindină și ploi de 50 l/mp. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben
Pe 16 iulie, în intervalul orar 12:00 – 22:00, ANM anunță instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat în perioade scurte sau prin acumulare. Izolat, ploile vor depăși 30-50 de litri pe metru pătrat. Meteorologii precizează că furtuni și alte manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe suprafețe mai restrânse, și în restul țării.

Cod galben de furtuni și vineri, în mai multe regiuni

ANM a emis un cod galben valabil și vineri, 17 iulie, între orele 12.00 și 21.00, în nordul Olteniei, nordul și nord-vestul Munteniei, sud-vestul Transilvaniei și local în Munții Apuseni.

ANM anunță caniculă în șapte județe și furtuni în jumătate de țară, cu grindină și ploi de 50 l/mp. Harta zonelor vizate de avertizările meteo cod galben
În data de 17 iulie,în intevalul orar 12:00 – 21:00, ANM a emis un alt cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ. Foto: ANM

Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, rafale de 50-70 km/h și, pe arii restrânse, vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni, de unu până la trei centimetri. Cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp în intervale de una până la trei ore, iar izolat vor depăși 30 l/mp.

Cum va fi vremea la mare

În sud-vestul Dobrogei este în vigoare, joi, 16 iulie, între orele 12.00 și 22.00, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferică. Sunt posibile averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 30-50 de litri pe metru pătrat. Rafalele de vânt pot avea viteze de 50-70 km/h.

ANM anunță și intensificarea valului de căldură în regiunile sud-estice până sâmbătă, 18 iulie, la ora 22.00. Meteorologii precizează că manifestări de instabilitate atmosferică pot apărea, pe arii restrânse, și în alte zone ale țării, inclusiv în apropierea litoralului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți îl vor prim-ministru
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Unica.ro
Ce a primit Marian Godină de 180 de lei, la o terasă din Constanța. Celebrul polițist a crezut că ospătarul îi face o farsă. Soția lui a intervenit imediat
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
GSP.RO
Pălmuit de Bellingham după fluierul final! A urmat o încăierare generală la Anglia - Argentina
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
GSP.RO
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
Parteneri
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Libertateapentrufemei.ro
BREAKING! Nicușor Dan aruncă “bomba” direct de la Paris! Anunț tranșant, de interes national: “Nu exclud…”
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
Avantaje.ro
Mirabela Grădinaru, lecție de stil la dineul soților Macron! Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă a României, niciodată nu am văzut-o așa! Le-a eclipsat pe Maia Sandu și pe Ursula von der Leyen
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate
Tvmania.ro
„Palatul din Popești Leordeni”! Cum arată casa de vis a Irinei și a lui Răzvan Fodor: 7 camere, o baie ca-n filme, grădină și o poveste incredibilă în spate

Știri România

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Adevarul.ro
Nuntă în familia a doi dintre cei mai bogați români. Cine sunt mirii care se căsătoresc la Iași și ce averi au părinții lor
Cele două soluții pentru Stadionul Dinamo. CNI convoacă o întâlnire decisivă pentru viitorul arenei care se va numi „Mircea Lucescu”
Fanatik.ro
Cele două soluții pentru Stadionul Dinamo. CNI convoacă o întâlnire decisivă pentru viitorul arenei care se va numi „Mircea Lucescu”
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Financiarul.ro
Detaliul de pe factura la curent pe care mulți români nu îl verifică. Poate face diferența la final de lună
Parteneri
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Elle.ro
De ce Ilona Brezoianu nu l-a alăptat pe fiul ei, Matei. Actrița a dezvăluit public adevăratul motiv: „E corpul meu..."
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda
Viva.ro
Dragi români, a venit anunțul la care nimeni, dar nimeni nu se mai gândea acum! Ce veste a dat Claudiu Manda

Monden

Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”
Stiri Mondene 11:44
Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea…”
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Stiri Mondene 10:21
Câți bani a câștigat Gabi Tamaș din fotbal. A făcut cadou milioane de euro. „Sunt mână largă. Sunt plătitor, cum se spune”
Parteneri
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
TVMania.ro
„De la fetița fără petreceri, la diva din Capri!” Scrisoarea emoționantă scrisă de Ramona Olaru la 37 de ani
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
ObservatorNews.ro
"Băi, ferească Dumnezeu!" O femeie de 40 de ani, găsită moartă în casă după un incendiu devastator
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Libertateapentrufemei.ro
Angela Similea, urări minunate de ziua ei și o imagine cât o mie de cuvinte: "La mulți ani, mami!"
Parteneri
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
GSP.ro
Internetul a explodat! Cele mai tari meme-uri după ce Spania a învins-o pe Franța în semifinale » „Dictatorul” Mbappe a devenit bebelușul lui Yamal
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
GSP.ro
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
Parteneri
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Mediafax.ro
Destin incredibil: Messi l-a îmbăiat pe bebelușul Yamal. Acum se înfruntă în finala Cupei Mondiale
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Wowbiz.ro
Cum arată fiul Mădălinei Manole la 17 ani! Fratele regretatei artiste a publicat o fotografie în premieră cu Petru Mircea Jr.
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Wowbiz.ro
Ea este alpinista care și-a pierdut viața în tragedia din Bucegi. Antonia, medic stomatolog din București, a murit după o cădere de aproximativ 10 metri
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Redactia.ro
Dr Bilic: Cea mai nesanatoasa ciorba. De ce sa nu mai faci niciodata
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc
KanalD.ro
Ce este „norul rulou”, fenomenul care a stârnit panică pe o plajă din Franța. Vântul a suflat cu până la 100 km/h, iar temperatura a scăzut brusc

Politic

CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
Politică 10:38
CCR decide astăzi dacă Guvernul Bolojan va fi obligat sau nu să plătească magistraților 4,8 miliarde de lei salarii restante, așa cum a cerut Lia Savonea
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini... Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Politică 09:02
CTP nu îl iartă pe Nicușor Dan: „Minte, dă din mâini… Este mult mai perfid decât l-am crezut. Avea datoria să pună PSD-ul la punct”
Parteneri
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
ZiaruldeIasi.ro
Proiectul imobiliar pregătit lângă Lidl Moara de Foc este scos la vânzare. Dezvoltatorul este asociat în piață cu un alt proiect de anvergură
Cum arăta, de fapt, lumea când Anglia era campioană mondială. Americanii luptau în Vietnam, abia apărea Star Trek, iar România interzicea avorturile ca să ajungă la 30.000.000 de oameni
Fanatik.ro
Cum arăta, de fapt, lumea când Anglia era campioană mondială. Americanii luptau în Vietnam, abia apărea Star Trek, iar România interzicea avorturile ca să ajungă la 30.000.000 de oameni
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului
Spotmedia.ro
Cea mai bună dietă pentru sănătatea creierului