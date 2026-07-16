Preşedintele american Donald Trump ar putea dezvălui informaţiile respective, care au fost colectate şi analizate în timpul primului său mandat la Casa Albă, într-un discurs pe care urmează să-l ţină joi seara (ora Washingtonului).

Reuters nu a putut stabili detaliile informaţiilor secrete, dar sursele citate au menționat că acestea sunt clasificate şi se referă la intenţia sau capacitatea Chinei de a perturba alegerile organizate în Statele Unite în 2020, când Donald Trump a pierdut scrutinul prezidențial în fața lui Joe Biden.

Trump a susținut în repetate rânduri teoria conform căreia alegerile din 2020 au fost trucate și a acuzat implicarea unui actor străin. Instanțele din SUA au demontat această teorie stabilind că democratul Joe Biden a câştigat în mod corect.

La rândul lui, Trump a fost criticat pentru faptul că a încercat să obstrucționeze anchetele cu privire la implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale pe care le-a câștigat în fața lui Hillary Clinton în 2016.

Discursul de joi s-ar putea concentra pe ceea ce Casa Albă numeşte „vulnerabilităţi ale infrastructurii electorale“ a Statelor Unite. Acest efort face parte dintr-o campanie mai amplă a administrației Trump de a exercita controlului federal asupra gestionării alegerilor din SUA – un rol care, conform Constituţiei SUA, revine exclusiv statelor.

Subiectul este unul de actualitate și foarte sensibil, în condițiile în care Statele Unite se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, programate pe 3 noiembrie 2026. Donald Trump este îngrijorat de faptul că ar putea pierde majoritatea republicană din Congres și ar putea deveni un președinte cu puteri mai limitate.

„Ca de obicei, surse anonime speculează cu privire la ceea ce va spune preşedintele Trump în timpul discursului său de joi seara. Adevărul este că nimeni nu ştie încă ce va spune în cele din urmă preşedintele Trump”, a susținut purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE