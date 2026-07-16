Noi imagini din grădina Andreei Marin. Cum arată curtea vedetei acum. „M-a învățat răbdarea, frumusețea...”

În cadrul unui interviu, pentru rubrica „Viața în slow motion”, Andreea Marin a vorbit despre grădina sa. Ea a mărturisit că este locul în care se simte cel mai bine, dar și că natura are puterea de a liniști mintea.

„Pentru mine e un fel de meditație, de revenire cu picioarele pe pământ, de revenire la rădăcini”, a spus Andreea Marin, care a ținut să precizeze și că petrece în spațiul verde până la 16 ore pe zi.

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„A pune sămânța în pământ și a trece prin toate etapele zi de zi alături de plantele tale și a culege roadele în final este ceva care îți aduce împlinire, pur și simplu”, a mai adăugat ea.

Prezentatoarea TV spune în cadrul aceluiași interviu că în perioada în care și-a amenajat grădina vis a înțeles ce înseamnă răbdarea. „Grădina m-a învățat răbdarea, frumusețea, care se poate transforma de la o etapă a vieții la alta, și capacitatea extraordinară de adaptare, de regenerare”, a mai povestit Andreea Marin.

Care este primul lucru pe care îl face când se trezește

Andreea Marin are 51 de ani și un stil de viață echilibrat, ceea ce o ajută să aibă o stare psifică și fizică foarte bună. Recent, vedeta a dezvăluit ce ritual are și care este primul lucru pe care îl face atunci când se trezește.

Andreea Marin are multe obiceiuri pe care le respectă în fiecare zi! Vedeta a explicat că disciplina o ajută să se concentreze mai ușor, iar ordinea din casă contribuie la starea sa de bine.

„Primul lucru pe care-l fac dimineața, și o să ți se pară ciudat, dar contează să faci patul dimineața. E o chestiune de disciplină. Nu plec din casă până nu fac patul și nu arată impecabil. Sigur, m-am regăsit în filmele alea, în care apare personajul care așează prosoapele la baie, perfect, la liniuță. Asta nu știu dacă e chiar o veste bună. Insă, da, asta sunt. Sunt perfecționistă, în diverse aspecte ale vieții, dar nu în toate. Dar îmi place ordinea, îmi place disciplina.

Mintea mea funcționează mai bine dacă fiecare lucru e la locul lui, și dacă este curățenie în jurul meu. O curățenie sufletească, și în alte moduri posibile. Mă trezesc, mă spăl, mă rog, îmi fac patul. Astea sunt primele ritualuri”, a spus Andreea Marin.