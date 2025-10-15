Compania a raportat pierderile într-o plângere depusă la poliția rusă, în urma atacului. Totodată, furnizorul de internet a recunoscut că operațiunea cibernetică a dus la o scurgere de date personale ale utilizatorilor.

„Unul dintre cei mai mari furnizori de internet din Siberia, Orion Telecom, a fost păgubit cu 66 de milioane de ruble în urma unei operațiuni speciale a serviciului HUR MO”, a declarat sursa.

În acestă situație, Orion Telecom a solicitat autorităților ruse să lanseze o anchetă penală cu privire la incident. Conform legislației ruse, furnizorul s-ar putea confrunta cu o amendă suplimentară de până la 15 milioane de ruble pentru încălcarea securității datelor.

În luna martie 2025, compania petrolieră rusă Lukoil a fost ținta unui atac cibernetic major, care a debutat miercuri, 26 martie, scrie portalul american MSN. Întregul sistem al companiei a fost blocat.

Angajații Lukoil nu și-au putut accesa calculatoarele de la serviciu, ecranul afișând un mesaj ciudat despre o defecțiune, care seamănă foarte mult cu un atac informatic.

Toți angajații au fost instruiți să nu se conecteze la conturile lor profesionale folosind numele de utilizator și parolele lor pentru a evita scurgerea de date.

După un atac similar petrecut în 2024, a fost nevoie de aproximativ trei zile pentru a restabili sistemul informatic.





