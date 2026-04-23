Demograful Aleksei Rakșa atrage atenția că numărul nașterilor din Rusia scade pentru al 11-lea an consecutiv. Astfel, în primul trimestru din acest an, 272.000 de copii s-au născut în Rusia, cu 17.000 (6%) mai puțini decât în aceeași perioadă a ​​anului trecut. Potrivit lui Rakșa, numărul nașterilor în Rusia a ajuns practic la cel mai scăzut nivel de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.

Așadar, în ceea ce privește nașterile, anul 2025 a atins „minimul” din ultimii 200 de ani în Rusia. Comparativ cu primul trimestru al anului 2021, adică dinainte de lansarea invaziei la scară largă din Ucraina, numărul nașterilor s-a redus cu 12,5%, iar comparativ cu anul-record al Rusiei, 2014, scăderea a ajuns la 38%, conform calculelor făcute de Aleksei Rakșa.

Datele demografice oficiale ale Rusiei sunt clasificate din primăvara anului 2025, autoriățile încetând să mai publice cifrele legate de nașteri, mortalitate și populația totală pe localități, regiuni sau la nivel federal.

Cele mai recente date anuale disponibile de la Rosstat (pentru 2024) arată că numărul nașterilor a scăzut la 1,222 milioane de copii pe an – cel mai mic nivel din 1999, când Rusia intra sub conducerea lui Vladimir Putin după o criză economică severă, o inflație rampantă și falimente în serie. Anul trecut, conform calculelor lui Aleksei Rakșa, numărul nașterilor a scăzut cu încă 4%, la 1,178 milioane de copii, marcând cel mai mic nivel din istoria modernă a Rusiei.

Contrar propagandei, care promovează ideea de familii numeroase, rata totală de fertilitate (RTF), care reprezintă numărul mediu de copii pe care i-ar naște o femeie pe parcursul vieții sale fertile, este, de asemenea, în scădere. Anul trecut, conform estimărilor lui Rakșa, aceasta era de 1,4, cu 20% mai mică decât acum zece ani, de 1,7 în 2015, după anul-record 2014.

Încă din 2018, Vladimir Putin și-a anunțat obiectivul de a opri declinul natural al populației pe care Rusia l-a experimentat la scurt timp după anexarea Crimeei, în primăvara anului 2014. Dar, în pofida proiectului național intitulat „Demografie” și sponsorizat cu 4 trilioane de ruble (45,5 miliade de euro), Rusia a pierdut aproximativ 4 milioane de oameni între 2018 și 2024.

În 2020, Kremlinul și-a mutat obiectivul demografic pentru 2030, iar Vladimir Putin a comandat o strategie demografică bazată pe „familie”. Această strategie prevede ca rata totală de fertilitate să crească la 1,6 până în 2030 și la 1,8 până în 2036. Această cifră s-ar apropia de cea de la sfârșitul Uniunii Sovietice, în condițiile în care rata totală de fertilitate era de 1,89 în 1990.

Vladimir Putin se pronunță de mai mulți ani pentru necesitatea stimulării nașterilor în Rusia, transmițându-le inclusiv femeilor să aibă câte șapte, opt sau mai mulți copii. În opinia sa, 1-2 copii sunt necesari pentru „supraviețuire etnică”, 3-4 pentru „dezvoltare și prosperitate” și restul, potrivit analiștilor, pentru urmărirea ambițiilor imperialiste ale Kremlinului în alte generații.

În timp ce rusoaicele sunt reticente, din cauza dificultăților economice și incertitudinilor legate de viitor pe fondul războiului, Patriarhul Kirill I crede că Rusia poate ajunge la 600 de milioane de locuitori, un plan considerat drept absurd.

