Franța, fără „Căpșună” și fără „Nutella”

În Franța, numele „Fraise” (căpșună) a fost interzis, deși inițial părea un nume drăguț pentru un copil. Expresia colocvială franceză „ramène ta fraise” („Mișcă-ți fundul aici”) a fost motivul principal al deciziei autorităților. Tot în Franța, numele „Nutella” a fost respins pentru a preveni situații de ridiculizare.

Suedezii n-au voie „Metallica”

În Suedia, numele „Metallica” a fost refuzat în 2007 din cauza asocierii cu trupa americană de heavy-metal și a problemelor legate de marcă.

Totuși, iubitorii de metal suedezi nu și-au pierdut toată speranța, deoarece nume precum Mayhem, Gojira și Opeth sunt permise!

Danezii, rușii și numerele lui Elon Musk

De asemenea, un cuplu danez a încercat să protesteze împotriva legii numelor, alegând pentru copilul lor un nume compus din litere și cifre, „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”. Autoritățile l-au respins rapid.

De asemenea, numele „BOChrVF260602”, pe care părinții îl traduceau ca „obiect biologic uman al familiei Voronin-Frolov, născut pe 26 iunie 2002”, a fost declarat ilegal în Rusia.

Miliardarul american Elon Musk și-a botezat unul dintre băieți X Æ A-12. Ulterior l-au schimbat în X Æ A-Xii pentru a se conforma legilor din California, care nu permit numere în numele legale.

Britanicii nu pot folosi „Rebel” și „Cianură”

În Regatul Unit, numele „Rogue” (rebel) și „Cyanide” (cianură) au fost interzise. În cazul numelui „Cyanide”, instanța a decis că acesta ar putea provoca traume emoționale copilului, fiind considerat inadecvat să numești un copil după o otravă.

Arabia Saudită a interzis numele „Linda”, considerându-l neislamic și „inadecvat din punct de vedere cultural„, ceea ce a dus la interzicerea sa completă în 2014.

În Malaezia, toate numele care fac referire la fructe și legume, precum „Apple” sau „Papaya”, sunt interzise. Autoritățile consideră că astfel de nume pot duce la batjocură.

Australia, nici LOL, nici spanac!

În Australia, numele „LOL” (prescurtare pentru „laugh out loud”) și „Spinach” (spanac) au fost respinse. Oficialii au explicat că aceste nume ar putea ridiculiza copilul și ar putea crea probleme legale.

Noua Zeelandă a fost martoră unor încercări neobișnuite de alegere a numelor. Autoritățile au intervenit pentru a împiedica numirea unor gemeni „Fish and Chips” (pește și cartofi prăjiți). Totuși, numele gemenilor „Benson and Hedges”, inspirat de o marcă de țigări, a fost permis.

În 2008, o fetiță numită „Talula Does the Hula from Hawaii” a fost plasată sub tutela instanței pentru a-i schimba numele, după ce s-a constatat că îl detesta. Un judecător de la o instanță de familie, Rob Murfitt, a dat ordinul după ce a aflat că fetița era jenată de numele ei și a refuzat să-l dezvăluie prietenilor.

Japonezii n-au „Diavol, mexicanii – Burger King

În Japonia, numele „Akuma” (diavol) este interzis, iar în SUA, simbolul „@” nu poate fi utilizat. În Mexic, numele „Burger King” este interzis.

În România, Codul Civil impune limite clare pentru a proteja integritatea, reputația și bunăstarea minorilor, a scris Adevărul.

Potrivit Articolului 84, alineatul 2, ofițerul stării civile poate refuza înregistrarea prenumelor indecente, ridicole sau care ar putea afecta ordinea publică și bunele moravuri.

România, fără Stalin, Lenin și Osama Bin Laden

Din 2011, ofițerii stării civile nu mai pot înregistra prenume asociate cu personalități istorice cunoscute pentru crime împotriva umanității sau dictaturi, cum ar fi Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin sau Vladimir Lenin.

Numele istorice sau militare precum „Napoleon” nu sunt interzise, fiind considerate neutre sau tradiționale în alte culturi.

Deși numele „Osama” sau „Abu Bakr” individual pot fi acceptate, sunt interzise combinațiile „Osama bin Laden” sau „Abu Bakr al-Bagdadi”.

N-ai voie Sf. Petru, Hristos, dar nici Satana

Părinții care aleg să-și numească copiii după personaje biblice sau mitologice trebuie să țină cont că nume precum Sfântul Petru, Hristos, Zeus, Isus, Thor, Satana sau Dracula nu sunt acceptate.

La fel se întâmplă și cu nume inspirate din cultura populară și universul supereroilor, precum Spider-man, Superman, Batman sau Iron Man.

Scopul acestor restricții este protejarea minorilor de denumiri care le-ar putea afecta reputația sau le-ar putea stânjeni dezvoltarea socială.

Gata cu Sentiment-Brusli ori Milion

În ultimii ani, părinții aleseseră nume ca Amorel, Lămâia, Strugurel, Televizor, Rândunel, Struț, Termopan, Portocală, Papanaș, Expertiza, Sentiment-Brusli, Făt-Frumos, Leuștean, Semaforul, Milion sau Seif. Acestea sunt acum respinse de ofițerul stării civile.

Potrivit Anuarului Statistic al României din 2016, există mii de persoane cu prenume inspirate din animale, păsări, fructe, culori, copaci sau obiecte, dintre care cele mai frecvente erau:

Curcă (4.618 de persoane)

Bucă (2.996)

Flocea (1.728)

Păsărică (1.628)

Sula / Sulă (1.123)

Labă (881)

Nebunu (850)

Bounegru (611)

Rău (606)

Labău (588)

Mortu (581)

Sulică (540)

Blegu (515)

Belibou (507)

Găleată (276)

Bucilă (228)

Puţică (244)

Pipi (226)

Muia (233)

Beţivu (219)

Boubătrân (119)

Oasenegre (109)

Polonic (95)

Jegu (90)

Patron (88)

Nespălatu (71)

Belivacă (69)

Portocala (65)

Găinaţ (61)

Gunoi (50)

Lopată (34)

Regulatu (27)

Castron (25)

Ministru (22)

Lămâia (18)

Mucu (16)

Sfârc (16)

Păcătos (11)

Preşedinte (10)

Bulan (7)

Curu (6)

Coi (4)

Ticălos (4)

Poliţia (3)

Justiţia (2)

Facultatea (2)

Expertiza (1)

Farmacia (1)

Prostu (1)

Semafor (1)

Fără nume vulgare și nume de președinți

Inclusiv numele cu conotații vulgare, precum denumiri de organe genitale sau insulte. Prenumele care îi pot pune în pericol reputația copilului și care încalcă bunele moravuri nu mai sunt acceptate de ofițerul stării civile.

Ofițerul stării civile poate respinge nume de branduri, companii înregistrate, funcții sau instituții precum: Mercedes, Q7, Audi, Președinte, Premier., Ministru, Guvern etc.

Ofițerul stării civile va respinge și prenumele de vedete, precum oameni de afaceri (Gigi Becali, Bill Gates), muzicieni (Taylor Swift, Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson) sau fotbaliști (Pele, Ronaldo, Beckham, Hagi). Inclusiv combinațiile de nume și prenume ale unor președinți de stat, precum Traian Băsescu, Klaus Iohannis sau Ion Iliescu, vor fi respinse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE