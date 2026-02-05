Franța, fără „Căpșună” și fără „Nutella”

În Franța, numele „Fraise” (căpșună) a fost interzis, deși inițial părea un nume drăguț pentru un copil. Expresia colocvială franceză „ramène ta fraise” („Mișcă-ți fundul aici”) a fost motivul principal al deciziei autorităților. Tot în Franța, numele „Nutella” a fost respins pentru a preveni situații de ridiculizare.

Suedezii n-au voie „Metallica”

În Suedia, numele „Metallica” a fost refuzat în 2007 din cauza asocierii cu trupa americană de heavy-metal și a problemelor legate de marcă.

Totuși, iubitorii de metal suedezi nu și-au pierdut toată speranța, deoarece nume precum Mayhem, Gojira și Opeth sunt permise!

Danezii, rușii și numerele lui Elon Musk

De asemenea, un cuplu danez a încercat să protesteze împotriva legii numelor, alegând pentru copilul lor un nume compus din litere și cifre, „Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116”. Autoritățile l-au respins rapid.

De asemenea, numele „BOChrVF260602”, pe care părinții îl traduceau ca „obiect biologic uman al familiei Voronin-Frolov, născut pe 26 iunie 2002”, a fost declarat ilegal în Rusia.

Miliardarul american Elon Musk și-a botezat unul dintre băieți X Æ A-12. Ulterior l-au schimbat în X Æ A-Xii pentru a se conforma legilor din California, care nu permit numere în numele legale.

Britanicii nu pot folosi „Rebel” și „Cianură”

În Regatul Unit, numele „Rogue” (rebel) și „Cyanide” (cianură) au fost interzise. În cazul numelui „Cyanide”, instanța a decis că acesta ar putea provoca traume emoționale copilului, fiind considerat inadecvat să numești un copil după o otravă.

  • Arabia Saudită a interzis numele „Linda”, considerându-l neislamic și „inadecvat din punct de vedere cultural„, ceea ce a dus la interzicerea sa completă în 2014.
  • În Malaezia, toate numele care fac referire la fructe și legume, precum „Apple” sau „Papaya”, sunt interzise. Autoritățile consideră că astfel de nume pot duce la batjocură.

Australia, nici LOL, nici spanac!

În Australia, numele „LOL” (prescurtare pentru „laugh out loud”) și „Spinach” (spanac) au fost respinse. Oficialii au explicat că aceste nume ar putea ridiculiza copilul și ar putea crea probleme legale.

Noua Zeelandă a fost martoră unor încercări neobișnuite de alegere a numelor. Autoritățile au intervenit pentru a împiedica numirea unor gemeni „Fish and Chips” (pește și cartofi prăjiți). Totuși, numele gemenilor „Benson and Hedges”, inspirat de o marcă de țigări, a fost permis.

În 2008, o fetiță numită „Talula Does the Hula from Hawaii” a fost plasată sub tutela instanței pentru a-i schimba numele, după ce s-a constatat că îl detesta. Un judecător de la o instanță de familie, Rob Murfitt, a dat ordinul după ce a aflat că fetița era jenată de numele ei și a refuzat să-l dezvăluie prietenilor.

Japonezii n-au „Diavol, mexicanii – Burger King

În Japonia, numele „Akuma” (diavol) este interzis, iar în SUA, simbolul „@” nu poate fi utilizat. În Mexic, numele „Burger King” este interzis.

În România, Codul Civil impune limite clare pentru a proteja integritatea, reputația și bunăstarea minorilor, a scris Adevărul.

Potrivit Articolului 84, alineatul 2, ofițerul stării civile poate refuza înregistrarea prenumelor indecente, ridicole sau care ar putea afecta ordinea publică și bunele moravuri.

România, fără Stalin, Lenin și Osama Bin Laden

Din 2011, ofițerii stării civile nu mai pot înregistra prenume asociate cu personalități istorice cunoscute pentru crime împotriva umanității sau dictaturi, cum ar fi Adolf Hitler, Benito Mussolini, Iosif Stalin sau Vladimir Lenin.

Numele istorice sau militare precum „Napoleon” nu sunt interzise, fiind considerate neutre sau tradiționale în alte culturi.

Deși numele „Osama” sau „Abu Bakr” individual pot fi acceptate, sunt interzise combinațiile „Osama bin Laden” sau „Abu Bakr al-Bagdadi”.

N-ai voie Sf. Petru, Hristos, dar nici Satana

Părinții care aleg să-și numească copiii după personaje biblice sau mitologice trebuie să țină cont că nume precum Sfântul Petru, Hristos, Zeus, Isus, Thor, Satana sau Dracula nu sunt acceptate.

La fel se întâmplă și cu nume inspirate din cultura populară și universul supereroilor, precum Spider-man, Superman, Batman sau Iron Man.

Scopul acestor restricții este protejarea minorilor de denumiri care le-ar putea afecta reputația sau le-ar putea stânjeni dezvoltarea socială.

Gata cu Sentiment-Brusli ori Milion

În ultimii ani, părinții aleseseră nume ca Amorel, Lămâia, Strugurel, Televizor, Rândunel, Struț, Termopan, Portocală, Papanaș, Expertiza, Sentiment-Brusli, Făt-Frumos, Leuștean, Semaforul, Milion sau Seif. Acestea sunt acum respinse de ofițerul stării civile.

Potrivit Anuarului Statistic al României din 2016, există mii de persoane cu prenume inspirate din animale, păsări, fructe, culori, copaci sau obiecte, dintre care cele mai frecvente erau:

  • Curcă (4.618 de persoane)
  • Bucă (2.996)
  • Flocea (1.728)
  • Păsărică (1.628)
  • Sula / Sulă (1.123)
  • Labă (881)
  • Nebunu (850)
  • Bounegru (611)
  • Rău (606)
  • Labău (588)
  • Mortu (581)
  • Sulică (540)
  • Blegu (515)
  • Belibou (507)
  • Găleată (276)
  • Bucilă (228)
  • Puţică (244)
  • Pipi (226)
  • Muia (233)
  • Beţivu (219)
  • Boubătrân (119)
  • Oasenegre (109)
  • Polonic (95)
  • Jegu (90)
  • Patron (88)
  • Nespălatu (71)
  • Belivacă (69)
  • Portocala (65)
  • Găinaţ (61)
  • Gunoi (50)
  • Lopată (34)
  • Regulatu (27)
  • Castron (25)
  • Ministru (22)
  • Lămâia (18)
  • Mucu (16)
  • Sfârc (16)
  • Păcătos (11)
  • Preşedinte (10)
  • Bulan (7)
  • Curu (6)
  • Coi (4)
  • Ticălos (4)
  • Poliţia (3)
  • Justiţia (2)
  • Facultatea (2)
  • Expertiza (1)
  • Farmacia (1)
  • Prostu (1)
  • Semafor (1)

Fără nume vulgare și nume de președinți

Inclusiv numele cu conotații vulgare, precum denumiri de organe genitale sau insulte. Prenumele care îi pot pune în pericol reputația copilului și care încalcă bunele moravuri nu mai sunt acceptate de ofițerul stării civile. 

Ofițerul stării civile poate respinge nume de branduri, companii înregistrate, funcții sau instituții  precum: Mercedes, Q7, Audi, Președinte, Premier., Ministru, Guvern etc.

Ofițerul stării civile va respinge și prenumele de vedete, precum oameni de afaceri (Gigi Becali, Bill Gates), muzicieni (Taylor Swift, Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson) sau fotbaliști (Pele, Ronaldo, Beckham, Hagi). Inclusiv combinațiile de nume și prenume ale unor președinți de stat, precum Traian Băsescu, Klaus Iohannis sau Ion Iliescu, vor fi respinse.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Unica.ro
O nouă schimbare majoră la PRO TV, după ce emisiunea lui Cătălin Măruță o să dispară de pe post. Ce surpriză de proporții li se pregătește telespectatorilor
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
Elle.ro
Cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cele două vedete au fost surprinse petrecând un weekend romantic în Marea Britanie
gsp
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
GSP.RO
Fostul arbitru din Liga 1 a „zguduit” Bursa de Valori: „Am o avere de 60-80 milioane de euro” » Pregătește o BOMBĂ: „Lucrez la proiect, Hagi CEO!”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Libertateapentrufemei.ro
Replica genială a lui Ilie Bolojan, la care nimeni nu se aștepta: “Ca să fiți liniștiți...!”. Premierul NU vorbește despre viața lui privată, dar acum a răbufnit!
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Avantaje.ro
Ultima oră! Undă de șoc în presa românească! A murit unul dintre cei mai respectați jurnaliști, un vizionar, o voce cu autoritate, un om cu minte genială: “Un mentor”
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Imagini spectaculoase din vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Doi români au crezut că au furat haine de 1000 de euro dintr-un magazin John Lewis, însă la Poliție au aflat că hainele valorau peste 11.000 de euro
Știri România 09:19
Doi români au crezut că au furat haine de 1000 de euro dintr-un magazin John Lewis, însă la Poliție au aflat că hainele valorau peste 11.000 de euro
Situația dificilă a unui șofer român care lucrează în străinătate: „Sunt zile în care conduc și 21 de ore”
Știri România 08:42
Situația dificilă a unui șofer român care lucrează în străinătate: „Sunt zile în care conduc și 21 de ore”
Parteneri
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Adevarul.ro
Trei surori în vârstă de 12, 14 și 16 ani au sărit în gol de la etajul nouă după ce părinții le-au luat telefonul
Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul
Fanatik.ro
Turneul celor 6 Națiuni 2026: cine pornește favorită, ce se joacă din prima etapă și de ce acest debut poate decide titlul
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Imaginea revirimentului lui CFR Cluj. Andrei Cordea este (din nou) jucătorul etapei
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Trei lucruri de urmărit în etapa intermediară din Superliga
Parteneri
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
Elle.ro
Cum arată ceasul în valoare de 2 milioane de euro care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu. Designerul român a fost jefuit la Londra. Foto
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze

Monden

Mădălina Ghenea, victorie importantă în instanță. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare: „Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”
Stiri Mondene 09:37
Mădălina Ghenea, victorie importantă în instanță. Hărțuitoarea a fost condamnată la închisoare: „Tăcerea este greșită. Denunțați mereu”
Imagini cu Lora în costum de baie la 43 de ani. Cum au reacționat fanii când au văzut-o: „Ești o frumusețe autentică”
Stiri Mondene 09:36
Imagini cu Lora în costum de baie la 43 de ani. Cum au reacționat fanii când au văzut-o: „Ești o frumusețe autentică”
Parteneri
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
TVMania.ro
Heidi Klum, apariție «aproape goală» la Grammy 2026! Rochia din latex și ținuta ținută în piercinguri care au șocat audiența
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
ObservatorNews.ro
Ţeapa Oxy Residence 2. Păţania bucureştenilor care şi-au luat apartamente de 50.000 de euro în complex
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Ce se întâmplă acum cu magazinele “La Cocoș”, iubite de toți românii pentru prețurile foarte mici
Parteneri
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
GSP.ro
Studiu șocant: „Aceste alimente sunt atât de nocive încât ar trebui tratate mai degrabă ca țigările, nu ca hrană!”
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
GSP.ro
„Se căsătorește cu Francesca, face două nunți!” » Adrian Mititelu, detalii despre evenimentul anului în Bănie
Parteneri
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Mediafax.ro
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
StirileKanalD.ro
Primele dezvăluiri făcute de criminalul de 13 ani în cazul uciderii lui Mario: „Mă teroriza”
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Ce îi amenință, de fapt, viața lui Mircea Lucescu. Apropiații rup tăcerea despre starea antrenorului: „I se injectează…” | EXCLUSIV
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Mitică Dragomir, prima reacție după ce a aflat ce se întâmplă cu Mircea Lucescu: „Doamne ferește!”
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Redactia.ro
Doamne, dramatic ce se intampla cu Fulgy al Clejanilor... Ultima ora
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult
KanalD.ro
Trei surori de 12, 14 și 16 ani s-au aruncat de la etajul 9 după ce părinții le-au... Vezi mai mult

Politic

DNA face percheziții la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Politică 09:24
DNA face percheziții la Primăria Sectorului 3. Robert Negoiță, cercetat că a construit un drum din bani publici, pentru fratele său
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Politică 04 feb.
Ilie Bolojan anunță liberalizarea pieței de gaze din 2027. Până atunci, prețul va fi stabilit de stat
Parteneri
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
ZiaruldeIasi.ro
EXCLUSIV | „Lovitura” Dedeman de la Iași: frații Pavăl cumpără 12 hectare chiar lângă Mall Moldova. Tranzacția ar depăși 12 milioane de euro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
Fanatik.ro
Nu l-a vrut Hagi pe Maradona la meciul lui de retragere? Dezvăluirile peste ani ale lui Giovanni Becali
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o groapă adâncă de 15 metri înghite o benzinărie (Video)