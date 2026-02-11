Decizia nu este definitivă

Fostul lider interlop fusese condamnat anterior la peste 5 ani de detenție pentru fapte cu violență comise alături de fratele său, Sile Cămătaru.

Reabilitarea judecătorească îi permite unei persoane condamnate să i se șteargă interdicțiile care rezultă din condamnare, „curățându-i” practic cazierul dacă a respectat legea în perioada de probă.

„Admite cererea de reabilitare formulată de condamnatul Balint Ion. (…) dispune reabilitarea judecătorească a condamnatului Balint Ion cu privire la condamnarea la pedeapsa rezultantă de 5 ani şi 5 luni închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.25/F din data de 12.02.2016, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, Secţia I Penală în dosarul nr.5276/2/2023, definitivă prin decizia penală nr.424/A din data de 11.12.2017 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia Penală”, este soluţia pe scurt a Curţii de Apel Bucureşti, potrivit News.ro.

Decizia nu este definitivă, putând fi contestată în termen de zece zile de la comunicare.

Dosarul clanurilor, cea mai mare lovitură dată crimei orgnizate din București

Dosarul clanurilor „Cămătarilor” și „Sportivilor” a reprezentat una dintre cele mai mari lovituri date crimei organizate din Capitală. În iulie 2013, procurorii DIICOT au trimis în judecată 53 de persoane, în frunte cu Nuțu și Sile Cămătaru, după o operațiune complexă ce a vizat destructurarea acestor grupări rivale, recunoscute pentru violența extremă a infracțiunilor comise.

Acțiunea DIICOT a vizat anihilarea clanurilor „Cămătarilor” și „Sportivilor”, două organizații criminale care controlau Bucureștiul prin metode violente și care se aflau în conflict direct.

„Războiul pentru supremație” purtat de cele două clanuri rivale între 2008 și 2012 a transformat străzile Capitalei într-un adevărat câmp de luptă. Conform anchetatorilor, conflictele violente în care s-au folosit arme de foc au fost orchestrate special pentru a instaura teroarea, punând constant în pericol viața trecătorilor și siguranța publică.

A ieșit din închisoare în 2019

Ion Balint a fost condamnat definitiv la cinci ani şi cinci luni de închisoare, fratele său Vasile Balint, zis Sile Cămătaru, a primit cinci ani şi şase luni de închisoare, iar fiul acestuia, Mario Nuţu Balint, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare.

Nuţu Cămătaru a ieşit din închisoare pe 12 martie 2019, în timp ce fratele său, Sile Cămătaru, a fost eliberat condiţionat pe 24 aprilie 2025. 

Cadrul legal prevede că persoanele condamnate la pedepse cuprinse între 5 și 10 ani pot solicita reabilitarea după un interval de 5 ani de la ispășirea pedepsei. Totuși, acest beneficiu este condiționat: solicitantul trebuie să fi avut o conduită impecabilă (fără noi abateri sau infracțiuni) și să fi achitat complet toate cheltuielile judiciare și despăgubirile civile stabilite prin sentință.

Codin Maticiuc: „Am avut foarte mult hate de la oamenii care nu au citit cartea despre Nuțu Cămătaru”

Cartea lansată în anul 2021 despre celebrul interlop, „Dresor de lei și de fraieri: Viața lui Nuțu Cămătaru”, scrisă de omul de afaceri Codin Maticiuc, a stârnit controverse în mediul online.

Codin Maticiuc a avut nevoie de cinci ani pentru a se documenta, înainte de a scrie și lansa biografia. În carte, apar numele mai multor personaje din lumea interlopă, personalități din sport sau din showbiz. Celebrul cămătar povestește inclusiv despre pasiunea sa față de animale exotice, însă majoritatea lor a fost confiscată de autorități.

„Am avut foarte mult hate în online de la oamenii care declarau că nu au citit cartea și despre care spun că ar fi o mizerie. Nu vorbeau despre demers, că puteau să-mi conteste demersul, de genul ‘băi, nu ai voie să scrii despre infractori. Așa aș fi înțeles, dar au fost oameni care au contestat cartea ca și cum ar fi fost prost scrisă, chiar dacă nu au citit-o. Cică citiseră câteva fraze pe Internet. Au fost, într-adevăr, câteva propoziții pe care le-am lansat ca să creeze curiozitate publicului”, a explicat autorul cărții.


Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 Știri Imobiliare.ro: Cât costă o casă mobilă și ce cred românii despre impozitul pe proprietate

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cine este și cu ce se ocupă sora lui George Simion. S-a aflat ce meserie are: ceva total neașteptat! Este legată de o lume total diferită, iar informațiile stârnesc multe controverse
Viva.ro
Cine este și cu ce se ocupă sora lui George Simion. S-a aflat ce meserie are: ceva total neașteptat! Este legată de o lume total diferită, iar informațiile stârnesc multe controverse
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Ce fac tinerii de Valentine’s Day și cât costă o cină romantică în București
Analiză
Știri România 19:00
Ce fac tinerii de Valentine’s Day și cât costă o cină romantică în București
Unde se ascund dăunătorii în februarie și cum poți să scapi de ei în timp ce dormitează
Știri România 18:41
Unde se ascund dăunătorii în februarie și cum poți să scapi de ei în timp ce dormitează
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Operat de urgenţă, preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste
Fanatik.ro
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Operat de urgenţă, preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Financiarul.ro
Cât plătești în plus în 2026 față de 2025. Am adunat toate scumpirile de anul acesta într-o singură cifră. Rezultatul este șocant.
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Stiri Mondene 17:30
Cum se descurcă Geanina Ilieș după ce fiul ei a plecat de acasă. Patrick se află în Barcelona. „Ceea ce trăiește el acum este o transformare”
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Stiri Mondene 17:14
Comediantul Gabriel Gherghe și Centrul Filia au făcut anunțul: „Înainte de toate”
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax.ro
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
StirileKanalD.ro
Diana va fi înmormântată cu onoruri militare. Viitoarea mămică a murit împreună cu fetița din pântec și cu soțul afacerist, Sorin Iacob, în tragedia din Iași
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante
KanalD.ro
Ce ar fi făcut afaceristul Sorin Iacob înainte de producerea accidentului din Iași. Ies la iveală noi detalii halucinante

Politic

Studiile liberalului Hubert Thuma: opt clase recunoscute de statul român. Răspunsul CNRED referitor la cursurile din străinătate. „Am greșit cu CV-ul”
Exclusiv
Politică 19:00
Studiile liberalului Hubert Thuma: opt clase recunoscute de statul român. Răspunsul CNRED referitor la cursurile din străinătate. „Am greșit cu CV-ul”
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Politică 17:16
Realitatea Plus va avea emisia suspendată trei ore. CNA a sancționat 10 emisiuni difuzate când candida Anca Alexandrescu la Primăria Capitalei
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
Fanatik.ro
Theo Rose a rămas uimită de hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cuvântul prin care a descris întreaga experiență
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe