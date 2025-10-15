Potrivit The Verge, dispozitivul este suficient de puternic pentru a lucra cu modele AI sofisticate, dar destul de compact pentru a încăpea pe un birou.

Nvidia a anunțat că Spark poate fi comandat online de pe site-ul oficial începând de miercuri, 15 octombrie, precum și de la parteneri și magazine selectate din SUA.

Deși inițial s-a vehiculat un preț de 3.000 de dolari, se pare că DGX Spark costă acum 3.999 de dolari, conform unei infografii din comunicatul de presă trimis de Nvidia.

Performanță și accesibilitate

Spark oferă performanțe care anterior necesitau acces la centre de date scumpe. Acest lucru ar putea democratiza inteligența artificială și ar fi deosebit de util pentru cercetători.

Sursa menționată citează declarația CEO-ului Nvidia, Jensen Huang: „Plasarea unui supercomputer AI pe birourile fiecărui om de știință, cercetător AI și student le oferă puterea de a se implica și de a modela era AI”.

Specificații tehnice pentru NVIDIA DGX Spark

DGX Spark este echipat cu cipul GB10 Grace Blackwell Superchip de la Nvidia, 128GB de memorie unificată RAM și până la 4TB de stocare SSD NVMe.

Conform Nvidia, poate oferi o performanță AI de un petaflop, echivalentul a un milion de miliarde de calcule pe secundă, și poate gestiona modele AI cu până la 200 de miliarde de parametri.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Disponibilitate și variante

Nvidia a confirmat că producătorii terți sunt bineveniți să creeze propriile versiuni ale dispozitivului. Companii precum Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo și MSI vor lansa propriile implementări ale Spark.

De exemplu, modelul Acer Veriton GN100 are același preț de 3.999 de dolari.

Cu dimensiuni reduse și posibilitatea de a funcționa de la o priză standard, Nvidia numește DGX Spark „cel mai mic supercomputer AI din lume”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE