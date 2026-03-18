„DLSS 5 este momentul GPT pentru grafică, îmbinând randarea clasică cu AI generativ pentru un salt dramatic în realismul vizual, păstrând în același timp controlul creativ al artiștilor”, a adăugat acesta.

Salt tehnologic major în industria de gaming pe PC

Evoluția graficii pe PC-uri a fost, vreme de decenii, o cursă a puterii brute. De la primele shadere programabile din 2001 și până la lansarea vârfului de gamă GeForce RTX 5090 în 2025, puterea de calcul a crescut de 375.000 de ori.

Cu toate acestea, bariera fotorealismului rămâne greu de trecut prin metode tradiționale: randarea unui singur cadru de film la Hollywood poate dura ore, în timp ce un joc video trebuie să livreze aceeași complexitate vizuală în doar 16 milisecunde.

În acest context, NVIDIA schimbă paradigma. Noua iterație a tehnologiei lor, DLSS 5, nu mai este doar un instrument de upscaling, ci devine „arhitectul principal al imaginii finale”.

Algoritmul care „pictează” 23 din 24 de pixeli

Dacă versiunile anterioare se concentrau pe reconstrucția rezoluției, DLSS 5 face un pas către generarea predictivă de conținut. Tehnologia utilizează inteligența artificială pentru a procesa vectorii de mișcare și datele de culoare, adăugând ulterior straturi de iluminare și materiale fotorealiste peste geometria 3D a jocului.

Eficiența este radicală: conform datelor prezentate recent, AI-ul ajunge să genereze 23 din fiecare 24 de pixeli afișați pe ecran. Practic, placa video randează doar o fracțiune minimală din scenă, restul fiind „dedus” și finisat de modelul de deep learning la rezoluții de până la 4K.

„DLSS 5 reprezintă un pas real către crearea unor lumi care să pară reale,” explică Charlie Guillemot, co-CEO al Vantage Studios. „Modul în care această tehnologie redă lumina și materialele schimbă fundamental opțiunile pe care le avem ca dezvoltatori.”

Control creativ versus automatizare AI

O temere constantă a dezvoltatorilor în era AI este pierderea controlului asupra esteticii vizuale. Pentru a preveni un aspect „generic”, NVIDIA a inclus în DLSS 5 un set de instrumente care permite studiourilor să ajusteze modul în care modelul AI interpretează texturile complexe, de la micro-detaliile pielii până la dinamica firelor de păr sau a țesăturilor.

Pentru companii precum CAPCOM, această precizie este esențială. Jun Takeuchi, producător executiv, subliniază că tehnologia este utilizată pentru a amplifica atmosfera în titluri precum Resident Evil Requiem, unde imersiunea depinde de acuratețea umbrelor și a texturilor cinematografice.

Adoptarea în industrie și perspective

Deși tehnologia va fi disponibilă public abia din toamna acestui an, lista partenerilor sugerează o tranziție rapidă a industriei către acest nou standard. Giganti precum Bethesda, Ubisoft și Warner Bros. Games au confirmat deja implementarea.

Titluri confirmate pentru suport DLSS 5:

Bethesda: Starfield, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Ubisoft: Assassins Creed Shadows

CAPCOM: Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem Alte titluri: Hogwarts Legacy, AION 2, Phantom Blade Zero, Delta Force.

Primele demonstrații tehnice, inclusiv demo-ul NVIDIA Zorah, pot fi văzute săptămâna aceasta în cadrul GTC, oferind o primă idee asupra modului în care AI-ul va gestiona viitoarea generație de experiențe interactive.

