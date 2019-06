O a doua femeie căpitan de vas din Germania este urmărită penal în Italia pentru ajutorarea migranților veniți din Libia

Carola Rackete a devenit pentru presa italiană întruchiparea sfidării la adresa legilor antimigrație adoptate la inițiativa vicepremierului și ministrului de Interne, Matteo Salvini, după ce vasul pe care îl comandă, Sea Watch 3, stă de două săptămâni în apropierea coastelor italiene încercând să-i debarce pe cei 40 de migranți care se află la bord, în pofida legii recent adoptate care a închis porturile italiene pentru vasele de salavare care aparțin ONG-urilor.

Un procuror din Sicilia a anunțat că a fost deschisă formal o anchetă care o vizează pe Rackete. Aceasta a spus că nu a fost informată oficial privind ancheta.

Anterior, Matteo Salvini, a spus că Rackete și echipajul de sub comanda sa sunt pirați care ajută grupările criminale să introducă africani în Europa în mod ilegal.

Invitată să comenteze criticile lui Salvini, Rackete a răspuns: ”Să fiu sinceră, nu am citit comentariile, chiar nu am timp. Am 40 de oameni de care trebuie să am grijă. Domnul Salvini să-și aștepte rândul”.

Citește și:O femeie căpitan de vas din Germania riscă 20 de ani de închisoare pentru cooperare cu călăuzele migranților către Italia

Citește mai multe despre matteo salvini, Imigranți și Italia pe Libertatea.