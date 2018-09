Actrița, în vârstă de 35 de ani, care a ajuns faimoasă după ce a jucat în telenovela „Emmerdale” a stârnit controverse după lucrurile pe care le-a spus despre Ryan Thomas, potrivit Daily Mail.

În mijlocul furtunii mediatice, Roxanne a fost acuzată că accidentul de mașină pe care l-a avut în luna iunie, în timpul unei curse de mașini, nu a fost deloc așa de grav precum a pretins.

Ea a spus că a fost norocoasă că a scăpat din accident, fiind lăsată fără conștiință în urma impactului. Dar un videoclip nou apărut arată că mașina circula cu o viteză mică atunci când a avut loc accidentul, nefiind deloc atât de grav pe cât l-a descris Pallett.

Organizatorii cursei de mașini spun că Roxanne „nu s-a rănit” atât de grav precum a spus și că a exagerat pentru a folosi incidentul în favoarea ei pentru a-și crește popularitatea.

Necazurile pentru tânăra care a participat la multe din showurile de reality din Marea Britanie, printre care Celebrity Big Brother, Celebrity Stars in Their Eyes, Soapstar Superstar și Dancing on Ice, par să nu se mai oprească.

După scandalul cu CBB ea a fost exclusă din telenovela în care juca, iar săptămâna trecuta ea și-a dat demisia de la emisiunea de radio pe care o prezenta.

Sursă foto Hepta.

