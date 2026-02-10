Fenomenul, cunoscut sub denumirea de „paradă planetară”, este un efect optic spectaculos generat de faptul că planetele orbitează Soarele în aproximativ același plan, numit planul ecliptic.

Deși în realitate aceste corpuri cerești rămân separate de distanțe de milioane sau miliarde de kilometri, din perspectiva Pământului, ele vor părea că se aliniază strâns pe cerul serii.

Cum și ce vom putea observa

Conform NASA, perioada optimă de observare poate dura de la câteva săptămâni până la o lună, însă data de 28 februarie marchează momentul în care planetele vor fi grupate cel mai strâns.

Pentru a ne bucura de acest spectacol, nu este nevoie neapărat de echipamente sofisticate pentru toate corpurile cerești:

Vizibile cu ochiul liber: Mercur, Venus, Marte și Jupiter vor străluci suficient de puternic pentru a fi văzute fără ajutor optic.

Necesită telescop sau binoclu: Pentru a observa giganții de gheață Uranus și Neptun, care orbitează la periferia sistemului solar, va fi nevoie de instrumente optice.

Experții avertizează că Mercur, fiind poziționat foarte jos, aproape de orizont, ar putea fi dificil de reperat. NASA explică faptul că atmosfera terestră de la nivelul solului poate estompa lumina obiectelor cerești aflate la o altitudine mai mică de 10 grade.

Recomandări pentru observatori

Momentul ideal pentru a privi „parada” este la aproximativ 30 de minute după apusul soarelui.

Aplicația de astronomie Star Walk recomandă găsirea unui loc cu o vedere neobstrucționată către orizontul vestic și speranța unor condiții meteorologice senine.

„Grupurile de câte trei, patru sau chiar cinci planete vizibile nu sunt neobișnuite… Dar cu cât sunt implicate mai multe planete, cu atât mai multe lucruri trebuie aliniate pentru a fi vizibile simultan”, a explicat Greg Brown, astronom la Observatorul Regal din Greenwich, subliniind raritatea evenimentului.

Această aliniere vine la un an după un eveniment similar, când pe 27 februarie 2025, șapte planete s-au aliniat pe cer.

Calendarul vizibilității globale

Deși fenomenul este vizibil la nivel global, momentul de maximă claritate variază ușor în funcție de locația geografică:

25 februarie: São Paulo;

28 februarie: Atena, New York, Mexico City și Tokyo;

1 martie: Londra, Berlin, Beijing și Mumbai;

2 martie: Reykjavik.

Oportunitatea este unică pentru acest deceniu, următoarea șansă de a vedea o aliniere similară fiind prognozată abia peste 14 ani.

