O americancă a vizitat toate țările lumii până la 23 de ani! Aventura sa ar putea intra în Guinness World Records

Tânăra născută în Nevada City, statul american California, a mărturisit că a fost presată de familie să-şi folosească timpul pentru a-şi continua studiile, dar a decis să-şi urmeze visul de a călători, iar până la 18 ani, vizitase deja 72 de ţări.

„Am văzut stiluri de viață din întreaga lume și totul a avut un impact foarte profund asupra persoanei în care am devenit. Întotdeauna am fost curioasă să văd cum trăiesc oamenii și modul în care descoperă ei fericirea”, spune Lexie.

Când a realizat că poate intra în Cartea Recordurilor, Lexie a plecat în marea sa aventură fără să mai asculte de îngrijorările celor dragi.

A calculat că i-au fost necesari trei ani să călătorească în fiecare țară și să bată performanța menționată deja în Guiness Book of Records, cea a unui britanic.

Am strâns bani timp de șase ani și, după ce am absolvit liceul, am decis să pornesc în propriile mele aventuri.

Lexie Alford: