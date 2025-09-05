Utilizatorii First Bank au început să primească notificări privind preluarea de către Intesa și migrarea serviciilor.

Astfel, cardurile emise de First Bank, fosta Piraues România, vor înceta să mai funcționeze la data de 30 octombrie, la fel ca și serviciile Mobile și Internet Banking.

Conturile curente nu vor mai funcționa din 31 octombrie. Acestea vor fi preluate de Intesa, la fel ca și depozitele.

Noile servicii, 4 zile pauză

Noile carduri Intesa vor fi emise pentru clienți din 15 septembrie, iar Intesa precizează că în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie nu vor putea fi accesate.

Abia din data de 3 noiembrie vor putea fi accesate funcționalitățile propuse de Intesa.

Drepturile persoanelor împuternicite pentru operarea pe conturile deținute la First Bank nu se vor transfera, iar acestea trebuie să se prezinte la sucursala bancară unde veți fi notificați.

Alertați angajatorii pentru a putea primi salariile

Mai mult, Intesa avertizează clienții să își anunțe angajatorii privind datele noilor conturi, pentru a putea primi salariile.

În cazul în care aveți cardul First Bank înrolat pe site-urile comercianților pentru plăți sau abonamente, va fi necesar să actualizați datele de pe aceste site-uri cu datele noilor carduri emise de Intesa Sanpaolo Romania.

David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”
Recomandări
David H. Carstens, fost înalt oficial militar american: „Prezența militară a SUA ar putea fi una permanentă în România”

Unii utilizatori nu apreciază birocrația

Nu toți utilizatorii First Bank sunt bucuroși de noile schimbări.

„Când a fost anunțată tranzacție am fost anunțați că nu trebuie să facem nimic. Acum constatăm că trebuie să facem alt card, o să avem alt cont, trebuie să anunțăm noul cont la firmă, trebuie să salvăm beneficiarii din vechea aplicație, trebuie să introducem noul card pentru plăți în toate aplicațiile de cumpărături, trebuie să mergem într-o sucursală Intesa ca să activăm serviciile. În martie, banca tocmai ce imi emisese alt card. Deja devine enervant și obositor”, spune un client.

Un alt inconvenient este faptul că serviciile trecute de la First Bank la Intesa nu vor funcționa 4 zile.

„Deși ni se spune că suntem țară slab bancarizată și ar trebui să folosim mai mult cardul, ne lovim de faptul că 4 zile nu va merge. Noi cum mâncăm în cele 4 zile? Tot la plăți cash se ajunge. Nu înțeleg de ce nu au migrat direct toate datele online, fără să mai trebuiască să facem noi toată munca”, se plânge acesta.

Unii dintre clienți să gândesc să treacă la alte bănci, fie bănci digitale precum Revolut sau Salt, fie bănci internaționale mari, din cauza rețelei mici de bancomate disponibile.

Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție
Recomandări
Ce spune ASF despre Axeria, compania de asigurări acuzată de service-uri că nu plătește facturile la fel ca Euroins. Salarii „obscene” în instituție

Pe pagina de Facebook a First Bank, o utilizatoare întreabă la rândul ei de ce sunt mereu în așteptare apelurile, în vreme ce pe pagina Intesa Sanpaolo România o altă persoană se plânge că angajații nu răspund la sucursala Victoriei din București și are o plată blocată.

Fuziuni pe bandă

Mai multe fuziuni și achiziții bancare au avut loc în ultimii ani în România. Pe lângă achiziția First Bank de către Intesa, Banca Transilvania a cumpărat OTP Bank, Unicredit a preluat Alpha Bank, iar EximBank a luat Banca Românească.

