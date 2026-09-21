O grupare infracțională de români din Statele Unite a cauzat un prejudiciu de aproape un milion de dolari prin clonarea cardurilor de ajutoare sociale, scrie Wall Street Journal. În total, rețelele românești au provocat daune de sute de milioane de dolari pe teritoriul SUA, conform autorităților.

Pentru milioane de americani care depind de programul de bonuri sociale din SUA, cumpărarea produselor alimentare implică o simplă trecere a cardului de beneficii emis de guvern prin cititorul de carduri. Această operațiune a devenit o portiță de acces pentru crima organizată, scrie ziarul american.

Grupările criminale românești folosesc dispozitive de skimming pentru a fura numerele de cont și codurile PIN ale beneficiarilor de asistență socială, ca parte a unei rețele extinse de escrocherii care, potrivit autorităților, a sustras sute de milioane de dolari din beneficiile publice în întreaga SUA.

Tehnologie veche și vulnerabilă

Avantajul lor este surprinzător de simplu: multe dintre cardurile folosite pentru distribuirea beneficiilor se bazează încă pe tehnologia benzii magnetice inventată în anii '60.

Într-o zi rece de martie, un cetățean român deportat de două ori a intrat într-un magazin 7-Eleven din Toledo, Ohio, și a atașat în secret un dispozitiv numit „skimmer” la un terminal de carduri de credit, susțin procurorii.

Bărbatul ar fi făcut parte dintr-o grupare criminală cu sediul în California, condusă de un compatriot român poreclit „Piranha”.

Scopul grupării, conform acuzațiilor penale, era să fure beneficiile sub formă de cupoane alimentare de la clienții care își foloseau cardurile de debit emise de guvern la magazinul de proximitate, mai arată sursa.

Patru arestați

În schema din Ohio, cinci bărbați au fost puși sub acuzare în aprilie, scrie și Newsmax. Aceștia sunt acuzați de comiterea de fraude electronice și poștale, fraudă cu dispozitive de acces, furt de identitate, precum și vânzarea sau primirea de fonduri guvernamentale furate.

Procurorii i-au acuzat că au instalat dispozitive ascunse de copiere a datelor (skimmere) la magazinele de proximitate și benzinării din Toledo și Cleveland pentru a sustrage datele cardurilor din cadrul Programului de Asistență Nutrițională Suplimentară (SNAP).

Procurorii afirmă că rețeaua, din care făceau parte Ionuț Ilie, în vârstă de 44 de ani, și Constantin Eugen Ion, în vârstă de 44 de ani, care este cunoscut sub numele de „Piranha”, a furat sau a încercat să fure aproximativ 961.000 de dolari din beneficiile sociale.

Autoritățile au arestat patru dintre cei cinci; Ion este încă în libertate.

ionut ilie plasand un skimmer in sua

Schema se baza pe o vulnerabilitate bine documentată: beneficiile SNAP, distribuite prin intermediul cardurilor de transfer electronic al beneficiilor, utilizează încă tehnologia benzii magnetice din anii '60, în locul microcipurilor care sunt acum standard pe majoritatea cardurilor bancare.

Skimmerele, dispozitive subțiri care se montează peste un cititor de carduri, captează informațiile de plată și datele personale de pe banda magnetică a unui card, permițând hoților să cloneze cardurile și să golească conturile în câteva minute, spun autoritățile.

Cazul din Toledo este unul dintre zecile de cazuri la nivel național în care sunt implicați cetățeni români acuzați de scheme similare începând din 2020, arată documentele judiciare.

Daune totale de 360 de milioane de dolari

Peste 360 de milioane de dolari în beneficii furate au fost verificate și reemise prin peste 768.000 de cereri aprobate de când Departamentul Agriculturii al SUA a început să monitorizeze furturile în 2023, conform datelor Congresului.

Serviciul Secret al SUA a declarat că numai în cadrul operațiunilor de combatere a dispozitivelor de skimming din 2025 au fost recuperate peste 400 de dispozitive și s-au prevenit fraude estimate la 428 de milioane de dolari.

Haywood Talcove, directorul executiv al diviziei guvernamentale a LexisNexis Risk Solutions, a declarat pentru The Wall Street Journal că aceste carduri sunt ca o „cheie de cameră de hotel glorificată” care le oferă infractorilor bani gratis.

California a emis carduri cu cip, iar daunele au scăzut

California, primul stat care a emis carduri cu cip, a raportat că numărul total al furturilor de carduri a scăzut cu 83% între ianuarie 2024 și noiembrie 2025, după ce a adoptat mai multe măsuri de protecție noi, inclusiv cardurile de tip „chip-and-tap”.

Statul a rambursat victimelor aproximativ 20,9 milioane de dolari pentru prestațiile sociale furate numai în ianuarie 2024, conform cifrelor oficiale.

Camera Reprezentanților din Ohio a adoptat anul acesta, cu 90 de voturi pentru și niciunul împotrivă, un proiect de lege care ar obliga statul să înlocuiască cardurile existente cu carduri cu cip. Măsura prevede o finanțare de 5,3 milioane de dolari din partea statului, sumă care ar fi completată cu fonduri federale, mai arată Newsmax.

„Această alocare bugetară este nesemnificativă în comparație cu banii pe care îi pierdem din cauza hoților”, a declarat deputatul statal Tristan Rader, democrat din Lakewood, inițiatorul proiectului de lege.

Cei patru inculpați care au fost arestați urmează să se prezinte din nou în fața instanței federale, iar cazul rămâne în curs de judecare.