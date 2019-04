Una din cele mai longevive femei din Vaslui a împlinit pe 22 aprilie 100 de ani și a fost vizitată de primarul din Bălteni. Maria Macarie are un fiu și patru nepoți, iar acum, la bătrânețe, este îngrijită de nora ei, arată vremeanoua.ro.

„Este singura noastră centenară, nu cred că am mai avut până acum o persoană care să ajungă la vârsta aceasta – 100 ani. Ne-am bucurat că am putut să o sărbătorim, să-i oferim o diplomă, un tort si o sampanie. A trecut prin toate greutătile vietii, foamete, război, comunism, are un singur fiu si patru nepoti. Nora sa se ocupă de ea, o îngrijeste exemplar. Ea se simte bine, doar cu auzul stă ceva mai rău. Trăiesc la marginea satului, într-o adevărată oază de liniste si armonie. Una dintre nepoatele sale îmi spunea . Cred că acesta a fost secretul longevitătii ei, sigur, pe lângă hrana sănătoasă, produsă în gospodărie, si cumpătare” , a povestit primarul comunei Bălteni, Relu Brasoveanu.

