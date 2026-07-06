O berlină de 25.000 de euro i-a înnebunit pe chinezi. Modelul BYD Seal 08 a primit 65.000 de comenzi în 30 de ore

Acest autoturism de lux, cu o lungime de 5,15 metri, a schimbat așteptările segmentului prin introducerea unor arhitecturi hardware avansate la un preț de bază de 28.980 de dolari, echivalentul a 25.400 de euro.

Datele inițiale colectate de la reprezentanțe indică un număr de comenzi confirmate de 65.000 de unități.

Acest total include 40.000 de rezervări înregistrate începând cu 12 iunie, precum și comenzi noi care depășesc 25.000 de unități după anunțarea prețului oficial. Aceste date de monitorizare au o marjă de eroare estimată între 10% și 15%.

Configurație de lux

Arhitectura de bază a vehiculului include un sistem de încărcare de 800 de volți și sistemul specializat de suspensie pneumatică DiSus-A.

Construită pe un ampatament de 3.030 mm, berlina măsoară 5,15 metri lungime, 1,99 de metri lățime și 1,505 metri înălțime.

Aceaste dimensiuni optimizează parametrii de control al șasiului și eficiența gestionării energiei în timpul ciclurilor de încărcare rapidă.

Configurațiile pur electrice reprezintă peste 65% din totalul opțiunilor, comparativ cu alternativele hibride.

BYD Seal 08 Foto: BYD

694 de cai-putere și accelerație de Ferrari

Preferințele clienților se concentrează asupra configurației de vârf, cu tracțiune integrală și propulsie pur electrică, ce oferă o autonomie de 905 kilometri pe ciclul de testare chinezesc.

Pentru a obține un număr de kilometri în regim WLTP, adică un regim de funcționare la standarde globale, se mai scad 15-20% din numărul total de kilometri anunțați.

Acest lucru vine ca urmare a faptului că chinezii testează mai mult mașinile în orașe și mai puțin pe autostrăzi.

Astfel, autonomia reală a modelului BYD Seal 08 ar fi de circa 700-750 de kilometri.

Configurația de înaltă performanță utilizează două motoare care dezvoltă o putere combinată de 694 cai-putere, permițând o accelerație de la 0 la 100 km/h în 3,3 secunde.

Livrări limitate de producția de baterii

Variantele de top echipate cu acest sistem integrat înregistrează cele mai lungi termene de livrare, din cauza constrângerilor legate de componentele specializate.

Configurațiile hibride plug-in reprezintă restul segmentului din volumul inițial de comenzi.

Aceste variante oferă o autonomie de 400 km în modul pur electric, iar autonomia maximă combinată ar urma să fie 1.660 km.

Această strategie cu două tipuri de grupuri motopropulsoare împarte opțiunile consumatorilor între arhitecturile pur electrice și cele hibride în cadrul rețelei de vânzare cu amănuntul.

Limitele aprovizionării cu baterii

Capacitatea de producție pentru bateriile Blade de a doua generație limitează asamblarea 8.000 de vehicule pe lună, creând un volum de comenzi restante temporar față de volumul de comenzi primite.

Termenele de livrare la dealeri se întind în prezent pe o perioadă de 2 până la 3 luni pentru versiunile populare.

Producătorul a implementat programe de producție în două schimburi pentru a crește producția fabricii și a reduce presiunea asupra livrărilor.

Această directivă operațională vizează accelerarea ritmului de producție pentru a echilibra comenzile de vehicule primite.

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