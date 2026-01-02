Cum funcționează

Camerele AI identifică depășirea vitezei, nerespectarea semafoarelor, neutilizarea centurii de siguranță, utilizarea telefonului mobil la volan și folosirea necorespunzătoare a benzilor de urgență.

Când detectează o încălcare, acestea înregistrează un videoclip și o imagine criptată, pentru a păstra integritatea dovezilor.

Amenda nu este aplicată de polițiști la fața locului. Șoferii primesc notificări digitale prin SMS, e-mail sau printr-un portal guvernamental unde pot plăti amenda.

Există un proces de contestare, dar dovezile video lasă puțin loc pentru argumente.

O cameră, 1.000 de încălcări

Cele 8 camere din Atena au fost montate în zone recomandate de Poliția Elenă (EL.AS.).

Pe strada Syngrou Avenue, o arteră principală ce leagă Atena de portul Pireu, o singură cameră a înregistrat peste 1.000 de încălcări în 4 zile.

Această locație a reprezentat aproape jumătate din toate încălcările detectate în perioada-pilot. În total, au fost 2.500 de amenzi de la cele 8 camere.

În alte locații, rezultatele sunt la fel de semnificative. La intersecția străzilor Mesogeion și Halandriou din Agia Paraskevi, 480 de șoferi au trecut pe roșu.

La intersecția Vouliagmenis Avenue și Tinou Street din Kallithea, 285 de șoferi au fost identificați pentru aceeași încălcare.

Cât sunt amenzile

Au fost înregistrate aproximativ 800 de încălcări ale limitei de viteză într-un sector cu o limită de viteză maximă de 90 km/h.

Amenzile pentru neutilizarea centurii de siguranță sau pentru utilizarea telefonului mobil sunt de 350 de euro, echivalentul a 410 dolari.

Depășirea vitezei poate costa între 150 și 750 de euro (180-880 dolari), în funcție de gravitate.

O singură cameră poate genera până la 750.000 de euro din amenzi în doar trei zile.

Extind proiectul

Ministerul Guvernării Digitale din Grecia gestionează cele 8 camere active, dar planifică extinderea rețelei la 2.000 de camere fixe și 500 mobile, care vor monitoriza inclusiv utilizarea neautorizată a benzilor destinate autobuzelor.

Oficialii speră ca sistemul extins să reducă accidentele, să ușureze munca poliției și să crească veniturile pentru servicii publice.

Ministrul guvernării digitale, Dimitris Papastergiou, a declarat pentru Kathimerini: „Aceasta este o decizie politică cu un obiectiv social clar: reducerea accidentelor rutiere și salvarea de vieți. Nu avem o abordare punitivă. Vrem ca oamenii să știe că regulile se aplică tuturor în mod echitabil și modern.

Grecia nu este singura țară care folosește tehnologia AI pentru monitorizarea traficului. Camerele inteligente sunt utilizate și în țări precum Marea Britanie, Germania, Franța, Spania, Australia, India, China, Japonia și SUA.

