Lucrările fac parte din colecția impresionantă de artă a MGM Resorts și au fost expuse la un restaurant cu specific francez și spaniol din complexul Bellagio, deținător de stele Michelin.

Coinciding with Pablo Picassos 140th birthday this October, MGM Resorts and @Sothebys will present a special, first-of-its-kind marquee Evening Sale of masterworks by the iconic artist from the MGM Resorts Fine Art Collection.



Details: https://t.co/kc9gzpRRrO pic.twitter.com/FIPlwcckaj