Fondată în 1923, Finnair este una dintre cele mai vechi companii aeriene aflate în funcțiune. Are sediul central în Vantaa, pe terenul Aeroportului Helsinki.

Compania aeriană finlandeză Finnair a fost nevoită să suspende temporar mai multe zboruri în această lună din cauza unei probleme neobișnuite de siguranță. Aproximativ 10.000 de pasageri au fost afectați în perioada 13-21 octombrie.

Conform declarației companiei, 8 aeronave A321 au fost reținute la sol deoarece husele scaunelor au fost curățate incorect.

Metoda de „spălare cu apă” utilizată nu respectă standardele de siguranță la incendiu. Finnair a explicat: „Am suspendat temporar operațiunile pe o parte din flota noastră A320 (8 aeronave A321). Motivul suspendării este informația primită de la producătorul tapițeriei scaunelor că impactul metodei de curățare (spălare cu apă) a huselor scaunelor asupra protecției la foc nu a fost verificat corespunzător”.

Compania a asigurat călătorii că siguranța este „prioritatea principală” și că urmează întotdeauna „instrucțiunile de întreținere ale producătorilor, precum și ghidurile și recomandările autorităților”.

Pentru a reduce perturbările și numărul de anulări, Finnair a anunțat că va face „schimbări zilnice ale tipului de aeronavă”.

Începând cu 15 octombrie, aceasta include operarea unor zboruri selectate cu compania parteneră DAT LT din Lituania.

Pasagerii afectați de zborurile anulate sau suprarezervate vor fi contactați prin SMS sau e-mail, potrivit companiei aeriene. Finnai, care a cerut scuze pentru „incertitudinea și inconvenientele cauzate de această situație”, a îndemnat clienții să își actualizeze informațiile de contact.

Conform Citizens’ Advice, pasagerii care se confruntă cu astfel de probleme ar putea avea dreptul la despăgubiri de până 610 euro.

Călătorii au dreptul la compensații dacă o întârziere (mai mare de trei ore) sau o anulare este din vina companiei aeriene.

Luna octombrie nu a fost cea mai bună pentru călătoriile aeriene în Europa în general. Mai multe greve au fost confirmate, iar călătorii care se îndreaptă spre țări populare precum Spania, Belgia, Italia, Portugalia și Franța au fost avertizați să își verifice de două ori rezervările.

