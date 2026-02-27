Anunțul a determinat o creștere de 25% a acțiunilor companiei de plăți.

De la entuziasm la criză

Concedierile arată cum boom-ul AI se traduce din entuziasm în schimbări ale forței de muncă, alimentând îngrijorările de lungă durată ale lucrătorilor și economiștilor că tehnologia ar putea elimina joburi, chiar dacă stimulează productivitatea și profiturile.

„Instrumentele de inteligență au schimbat ceea ce înseamnă să construiești și să conduci o companie. Vedem deja acest lucru la nivel intern. O echipă mai mică semnificativ care utilizează aceste instrumente poate face mai multe și le poate face mai bine”, a declarat directorul general Jack Dorsey.

„Nu cred că suntem printre primii care au realizat acest lucru. Cred că majoritatea companiilor au întârziat”, a adăugat el.

Reorganizare profundă

Într-o postare pe platforma de socializare X, Dorsey a spus că Block a optat pentru o singură rundă profundă de reduceri, în loc de mai multe concedieri mai mici de-a lungul timpului.

El a spus că o companie mai mică i-ar oferi, de asemenea, spațiu pentru a-și dezvolta afacerea, în loc să reacționeze constant la presiunile pieței.

Investitorii au recompensat companiile care demonstrează reduceri de costuri bazate pe AI, iar reducerea drastică a forței de muncă semnalează amploarea la care tehnologia începe să se traducă în cheltuieli mai mici și marje mai mari în unele industrii.

Concedierile reprezintă „un moment crucial” în era AI, oferind o imagine a modului în care tehnologia poate remodela fundamental lumea corporativă, au scris analiștii de la Evercore ISI într-o notă.

Compania a declarat că se așteaptă să suporte cheltuieli de restructurare de aproximativ 450-500 de milioane de dolari.

Toate companiile vor ajunge la aceeași concluzie

Dorsey a declarat că se așteaptă ca majoritatea companiilor să ajungă la aceeași concluzie ca Block și să facă schimbări structurale similare.

„Prefer să ajungem acolo în mod onest și în condițiile noastre, decât să fim forțați să o facem în mod reactiv”.

Analiștii de la Truist au declarat că acțiunile au crescut probabil pe fondul speranțelor privind marje mai bune decât se aștepta pentru 2026, ca urmare a reducerii forței de muncă.

Profituri imense

Block a înregistrat un profit ajustat de 65 de cenți pe acțiune în cele trei luni încheiate la 31 decembrie, comparativ cu 47 de cenți în anul precedent.

Profitul brut a crescut cu 24% în trimestru, impulsionat de o creștere de 33% a activității Cash App, care permite plăți mobile de la om la om.

Block a declarat că crede că poate susține creșterea puternică a profitului brut al Cash App și poate continua să accelereze volumul brut al plăților Square în următorii trei ani.

Pentru primul trimestru, Block a prognozat că profitul brut va crește cu 22% față de anul precedent, până la 2,8 miliarde de dolari.

Pentru întreg anul 2025, Block a raportat venituri totale de 24,19 miliarde de dolari și un profit net de 1,3 miliarde de dolari, conform raportărilor sale financiare.

Oamenii cheltuie încă

Rezultatele vin în contextul în care cheltuielile consumatorilor rămân rezistente în ciuda ratelor ridicate ale dobânzilor, susținând volumul tranzacțiilor în sectorul plăților.

Rezultatele încheie un sezon de raportare optimistă pentru sectorul plăților, Visa și Mastercard înregistrând, de asemenea, rezultate solide.

Și totuși

Cu toate acestea, astfel de treceri bruște la inteligența artificială nu se termină totdeauna bine.

Salesforce a făcut același drum, concediind mii de angajați pentru a-i înlocui cu agenți AI, dar s-a confruntat cu mari probleme în relațiile cu clienții și gestionarea afacerii.

Apocalipsa software

Dezvoltarea AI a dus recent la un mini-crah pe burse, după ce Anthropic a adăugat funcționalități noi pentru Claude.

Acestea au dus apoi la dispariția a un trilion de dolari din valoarea companiilor software, ca urmare a îngrijorărilor că acestea vor deveni desuete în fața inteligenței artificiale.

