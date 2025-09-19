Sebastian Burduja cere Consiliului Concurenței să verifice sursa fondurilor

„Alertă de securitate! Ţineţi minte că recent compania maghiară MVM a încercat să cumpere E-On furnizare? Datorită acţiunilor mele şi datorită instituţiilor statului, această tranzacţie a fost blocată. Ei bine, acum o altă companie din Ungaria vrea să cumpere Napolact, celebru brand românesc, un mare producător de lactate”, a precizat, pe Facebook, deputatul Sebastian Burduja într-un clip video.

Fostul ministru cere public Consiliului Concurenţei, dar şi mai multor ministere, să verifice legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare. El susține că „nu e vorba doar despre afaceri aici, ci despre siguranţa românilor”.

„Sectorul agricol e la fel de important pentru securitatea noastră precum sectorul energetic, aşa că am solicitat şi solicit public ministrului Agriculturii, miniştrului Economiei, Consiliului Concurenţei să facă ceea ce trebuie şi să analizeze sursa fondurilor, legătura companiei maghiare cu Federaţia Rusă, dar şi cu China şi modul în care patronul maghiar a promovat idei privitoare la Ungaria Mare cu prilejul unor evenimente sportive”, aprecizat actualul consilier al premierului Ilie Bolojan.

Recomandări Adevărul despre afirmația lui Nicușor Dan că judecătorii români muncesc cel mai mult din Europa. Ce spun cifrele

Sebastian Burduja atrage atenția că tocmai Ungaria a respins recent preluarea unei companii maghiare agroalimentare de către o firmă din Grecia, invocând că trebuie să protejeze securitatea cetăţenilor.

”Este bine să învăţăm lucrurile bune de la vecinii noştri. Faceţi ceea ce trebuie şi ţineţi-i pe români în siguranţă”, a spus Burduja.

Cine este proprietarul Bonafarm

Compania olandeză FrieslandCampina a ajuns la un acord privind vânzarea către Bonafarm Group a operaţiunilor sale din România, incluzând brandul Napolact şi facilităţile de producţie din Cluj-Napoca şi Târgu Mureş.

Bonafarm Group este un grup agricol maghiar, controlat de Sándor Csányi, directorul executiv al grupului bancar OTP, cel mai bogat om din Ungaria şi cel mai important investitor în agricultura din ţara vecină, potrivit Profit.ro.

Grupul include mai multe firme care operează în agricultură şi producţia alimentară, atât în producţia primară, cât şi în procesare – producţia de culturi şi seminţe, creşterea animalelor (porcine, păsări de curte şi bovine de lapte), fabricarea de carne, lapte şi produse vinicole.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE