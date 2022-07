Viktor Orban, părăsit de consiliera care îi e prietenă de 20 de ani, după discursul de la Tușnad. „Discurs nazist pur, demn de Goebbels”, acuză Zsuzsa Hegedüs în scrisoarea de demisie

„Maghiarii nu sunt o rasă amestecată și nu vrem să devenim una”, a declarat Viktor Orban în discursul susținut la Tușnad, într-un apel la respingerea migrației și la protejarea caracterului național al poporului ungar.

„În Bazinul Carpatic, nu suntem de rasă mixtă, ci pur și simplu suntem un amestec de popoare care trăiesc în propriile noastre patrii europene. Iar atunci când stelele sunt potrivite și vremea este bună, aceste popoare se contopesc într-un fel de sos ungaro-panonimic, creând o nouă cultură europeană proprie. Pentru asta am luptat întotdeauna. Suntem dispuși să ne amestecăm unii cu alții, dar nu vrem să devenim o rasă mixtă”, spunea Viktor Orban în discursul de sâmbătă.

Urmare a acestui discurs, Zsuzsa Hegedüs, a demisionat din funcția de reprezentant al prim-ministrului maghiar responsabil cu incluziunea socială, deși era una din cele mai vechi colaboratoare. De profesie sociolog, ea a confirmat decizia pentru HVG și a trimis ziarului scrisoarea pe care i-a scris-o lui Viktor Orbán marți dimineață.

‼️PM Viktor Orbán’s long-time adviser, Zsuzsa Hegedüs resigns, telling his boss in a letter that „I don’t know how you didn’t notice that you were turning your earlier anti-migrant and anti-Europeanism into a pure Nazi speech worthy of Goebbels”. @hvg_hu:https://t.co/lsUYhQW7nB pic.twitter.com/eCqZge4XDO