Metoda prin care și-a dublat veniturile

Femeia a însușit sume de bani, prin completarea unor ordine de plată cu valori mai mari decât cele reale, diferențele fiind transferate în conturile sale personale. Aceste practici au continuat pe parcursul a trei ani, în perioada 2015-2018, fără a fi descoperite, relatează Ziarul de Iași.

Contabila, angajată cu jumătate de normă la școlile gimnaziale din Popricani și Vânători, din județul Iași, a început să delapideze fonduri în ianuarie 2015. Profitând de încrederea conducerii școlilor, ea a întocmit borderouri și ordine de plată cu sume mai mari decât cele stabilite oficial.

Diferențele erau transferate fie în contul său personal, fie în conturi ale instituțiilor financiare de unde contractase credite personale.

În total, potrivit procurorilor, femeia a delapidat 127.215 lei de la școala din Popricani și 12.019 lei de la școala din Vânători. În unele cazuri, femeia fura chiar și sume mici, de 3-5 lei. Ea își însușea bani din salariile cadrelor didactice, din contribuțiile la bugetul de stat ori navetă și chiar din bursele elevilor. Suma totală de 139.234 lei, obținută prin această metodă, depășea cu mult veniturile sale legale, care însumau 84.200 lei, în aceeași perioadă.

Descoperirea fraudei

Situația a ieșit la iveală în martie 2018, când o fostă angajată a școlii din Popricani nu a primit banii câștigați în instanță. Aceasta a contactat directoarea școlii, iar acest lucru a dus la verificări.

Descoperirea a arătat că întreaga sumă destinată fostei angajate fusese transferată în contul personal al contabilei. Investigațiile ulterioare au scos la lumină întreaga schemă de delapidare.

Ea a săvârșit 26 de acte materiale în dauna Şcolii Gimnaziale Vânători şi 39 acte materiale în dauna Şcolii Gimnaziale Popricani.

Condamnată la doi ani de închisoare cu suspendare

Contabila a fost trimisă în judecată pentru delapidare abia în ianuarie 2024. Ea nu s-a prezentat la proces, invocând probleme de sănătate. În schimb, a depus o declarație prin care și-a recunoscut faptele. Prejudiciul în cauză nu a fost recuperat.

Judecătoria Iași a condamnat-o, pe 6 octombrie 2025, la doi ani de închisoare cu suspendare, cu un termen de supraveghere de trei ani.

Cele două școli s-au constituit părți civile în dosar, cerând recuperarea prejudiciului. În plus, școala din Vânători a solicitat daune morale de 10.000 de lei, dar acestea nu au fost aprobate de judecători, care au considerat că nu a fost demonstrat impactul asupra imaginii instituției.

Sentința nu este definitivă și poate fi contestată cu apel.