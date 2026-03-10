Croația elimină toate stațiile de taxare de pe autostrăzi

Una dintre cele mai populare destinații de vacanță pentru turiștii europeni, Croația, pregătește o schimbare majoră pentru șoferi.

Autoritățile vor renunța complet la barierele și ghișeele de taxare de pe autostrăzi și vor introduce un sistem digital modern, care permite circulația fără oprire.

Măsura ar urma să fie implementată până la sfârșitul sezonului turistic 2026.

Cum funcționează noul sistem de taxare

Cei care au mers vara spre coasta Adriaticii cunosc deja problema: coloane de mașini de kilometri întregi în fața stațiilor de taxare și timpi mari de așteptare.

Noul sistem, numit „free-flow”, elimină complet aceste opriri. Vehiculele vor putea circula continuu pe autostrăzi, iar taxarea va fi realizată automat prin două metode de identificare:

  • recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare, pentru mașini și motociclete de până la 3,5 tone
  • dispozitive electronice de taxare (mautbox), obligatorii pentru camioane și autobuze

Sistemul va calcula automat distanța parcursă și va taxa șoferii în funcție de kilometrii utilizați pe autostradă. Proiectul, care este implementat de companiile SkyToll și TollNet și finanțat în mare parte cu fonduri europene, este menit să reducă blocajele de trafic și să crească capacitatea rețelei de autostrăzi.

Nu se introduce vinietă

Spre deosebire de alte țări europene, precum Austria sau Slovenia, Croația nu va introduce vinietă.

Taxarea va rămâne în funcție de distanță, ceea ce înseamnă că șoferii vor plăti doar pentru kilometrii parcurși pe autostrăzi sau pe anumite drumuri rapide.

În medie, pentru autoturisme, costul este estimat la aproximativ 8–10 cenți/km. Pentru motociclete taxele sunt cu aproximativ 40% mai mici, în timp ce rulotele sau vehiculele mai înalte pot plăti mai mult.

Plata se face doar digital

Odată cu introducerea noului sistem, plata cash va dispărea complet. Taxele vor putea fi achitate prin:

  • aplicații mobile
  • card bancar
  • dispozitive electronice de taxare
  • platforme partenere de plată

Șoferii vor putea înregistra din timp numărul de înmatriculare pe un portal online, pentru ca plata să se facă automat după călătorie.

Amenzile încep de la 300 de euro pentru neplata taxei

Autoritățile avertizează că cei care folosesc autostrăzile fără să plătească riscă sancțiuni serioase. Amenzile pot începe de la aproximativ 300 de euro, iar datoriile pot fi recuperate inclusiv în alte state europene.

De asemenea, vehiculele pot fi reținute până la achitarea sumelor restante.

Croația urmează trendul european

Croația nu este singura care implementează această reformă. Mai multe țări europene fac deja progrese în digitalizarea sistemelor lor de taxare.

În Franța, de exemplu, unele autostrăzi folosesc deja sisteme automate de recunoaștere a vehiculelor, iar în Italia sunt testate modele hibride între bariere și taxare digitală.

Vezi și: În ce ţări europene ai nevoie de vinietă şi cât te costă taxa de drum

