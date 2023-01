„În timp ce mă aflam într-un mall din Constanţa împreună cu fiica mea, am asistat la cea mai groaznică experienţă. Atâta frustrare, neputinţă şi nelinişte nu am simţit în toate orele petrecute în spital”, relatează medicul, pe Facebook.

Doctorița intenționa să meargă la un film cu fiica ei: „În timp ce aşteptam la coadă la bilete, am observat că în zona fast food-urilor era mare agitaţie, foarte multă lume se îmbulzea, ţipa şi unii îşi adresau cuvinte urâte. Îl întreb pe un domn ce se întâmplă? «Un copil a înghiţit ceva şi a leşinat! Salvarea nu a ajuns!»”, povestește Denisa Olteanu.

„Au luat copilul pe sus în timp ce-şi adresau replici acide, că «nu-i ok să-i bagi degetele în gură, îi dai microbi!»”

„Fără să stau prea mult pe gânduri, alerg până la locul respectiv, reuşesc să trec de mulţime şi văd un copil de aproximativ 3 ani inconştient, care nu răspunde la stimuli, în braţele unui adult care încerca să-i desfacă nasturii de la cămaşă. Îl întreb pe domnul respectiv: «Esti medic? Ce s-a întâmplat? Te rog, lasă-mă să văd copilul, eu sunt medic!». Răspunsul lui: «Nu, nu sunt medic, dar am făcut cursuri, am idee de ceea ce fac!». Alte două doamne au luat copilul pe sus în timp ce-şi adresau replici acide, că «nu-i ok să-i bagi degetele în gură, îi dai microbi!»”, a mai spus femeia.

După 5-7 minute, într-o luptă fizică şi verbală, am reuşit doar să-i iau pulsul, să-i aplic două lovituri între omoplaţi şi să-i deschid gura parţial, moment în care m-a muşcat, toate manevrele fiind făcute în timp ce copilul era plasat de la un adult la altul. Dr. Denisa Oltean.

„Mama copilului, întinsă pe jos, plângând în hohote, asista neputincioasă la acest film horror. După ce m-am asigurat că e bine copilul meu, m-am întors iar la cel care avea nevoie de ajutor. Situaţia era asemănătoare, doar că acum era întins în poziţie de siguranţă. În scurt timp au venit şi ajutoarele specializate”, povesteşte Denisa Olteanu, medic la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța.

„Nu toți suntem făcuți să ajutăm pe cineva la nevoie”

Revoltată că nu a putut să acorde cum trebuie primul ajutor, medicul transmite: „Nu toţi suntem făcuţi să ajutăm un om la nevoie, nu toţi avem pregătirea necesară, nu toţi suntem capabili să gestionăm corect o astfel de situaţie, în anumite momente avem nevoie de ajutor de specialitate. În astfel de situaţii nu contează cursurile pe care le-aţi făcut, nu contează care e mai vocal în sfaturi inutile, care împinge mai tare… Doar viaţa contează!”.

Oferiți medicilor posibilitatea să ajute, să supravegheze sau să coordoneze o astfel de situaţie în care viaţa unui om e ca un fir de aţă! Ca să mă fac bine înţeleasă: nu am fost lăsată să ajut acel copil! Copilul trăieşte! Denisa Olteanu:

