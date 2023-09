Cu toate că educația sexuală este materie obligatorie la școală, adaptată după vârstele copiilor, în cele mai multe țări europene, în România se predă numai la clasa a opta, ca opțional, și doar cu acordul părinților. În general, cursurile de educație sexuală se fac prin intermediul ONG-urilor și atunci când există deschiderea comunității.

Codul penal pedepsește pruncuciderea, adică „uciderea copilului nou-născut, săvârşită imediat după naştere de către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naştere”, cu închisoare de la 2 la 7 ani. Chiar în urmă cu două zile, polițiștii din Constanța au pornit o anchetă într-un alt caz, după ce un turist a găsit un făt mort în mare.

Medicii i-au făcut un test de sarcină

Adolescenta în vârstă de 17 ani, elevă în clasa a XII-a, s-a prezentat luni la Spitalul Județean de Urgență Vaslui, acuzând o stare generală de rău și metroragie. Inițial, a fost examinată de pediatrul de gardă, iar în momentul în care acesta și-a dat seama că pacienta „prezenta un abdomen suspect”, a recomandat să fie consultată de un medic ginecolog.

La ginecologie, adolescentei i s-a solicitat să efectueze un test de sarcină, care a ieșit pozitiv. Atât fata, cât și tatăl care o însoțea au susținut în fața cadrelor medicale că acest lucru nu este posibil.

Surse medicale au declarat pentru Libertatea că tatăl fetei s-a arătat foarte deranjat de întrebările cadrelor medicale, declarând că nici nu se pune problema ca fiica lui să-și fi început viața sexuală.

În urma consultației, medicul ginecolog și-a dat seama că adolescenta prezenta semnele unei nașteri recente.

„Pacienta a rămas internată în spital pentru îngrijiri medicale”, a declarat, pentru Libertatea, managerul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, Ana Rinder.

A născut în urmă cu o săptămână

După mai multe insistențe, adolescenta a recunoscut în fața medicului că a născut acasă și l-a aruncat în haznaua din curte.

Medicii au sesizat poliția, care a declanșat imediat cercetări. Polițiștii au mers acasă la adolescentă, în comuna Dumești. Au efectuat căutări, găsind cadavrul nou-născutului acolo unde indicase fata. Ancheta a fost preluată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vaslui.

În urma primelor cercetări efectuate, polițiștii au stabilit că minora a născut în cursul săptămânii trecute.

Localnicii, consternați: „Părinții ar trebui să discute deschis cu copiii”

Întreaga comunitate din satul în care locuia fata este șocată de acest caz, cu atât mai mult cu cât fata era cunoscută ca fiind una cu rezultate foarte bune la învățătură.

„Suntem șocați, era o elevă premiantă, cuminte. Provine dintr-o familie foarte bună, tatăl lucrează în Armată. Nu îmi vine să cred că s-a putut întâmpla o asemenea nenorocire”, a declarat o localnică pentru Libertatea.

La fel de șocat s-a declarat și primarul comunei, fost profesor la școala din sat. Edilul a povestit că în comună s-a mai înregistat un caz tragic în urmă cu mai mulți ani, când o femeie a murit după ce și-a provocat un avort acasă, și spera ca „astfel de necazuri să nu se mai repete”.

„De aseară de când am aflat, nu ne vine să credem. Am fost profesor la școala din sat 24 de ani, o știu de mică, o fetiță foarte bună la învățătură. Întâmplarea face ca fiica mea să fie colegă de clasă cu ea, în ultimul an la liceu. De aceea, am rămas foarte marcat. Probabil, lipsa de comunicare, teama, lipsa unei educații sexuale au condus la această tragedie. Trăim alte vremuri moderne, pentru care probabil nu am fost suficient de pregătiți și nici nu cred că suntem încă. Toți părinții ar trebui să discute deschis cu copiii lor, inclusiv despre temele acestea pe care unii încă le consideră sensibile”, a declarat primarul comunei, Ciprian Ioniță-Barnea.

Doar 5-6% dintre elevi au urmat un curs de educație sexuală

În școlile din România există o materie opțională numită „Educație pentru sănătate”, singura care include și noțiuni despre infecții cu transmitere sexuală și contracepție.

Opționalul există din 2004, stabilit prin lege, și poate fi ales oricând de către elevi din clasa I până în clasa a XII-a. Conform planului lansat la acel moment, temele legate de educația sexuală ar fi trebui abordate în toate cele trei cicluri preuniversitare, adaptate vârstei copiilor.

În medie, anual doar 5-6% dintre elevi l-au urmat. Pentru restul copiilor, fie părinții nu și-au dat acordul, fie școlile nu l-au promovat ori nu l-au inclus în curricula lor. Un sondaj făcut de proiectul jurnalistic Jurnalul Decretului printre elevi arată că chiar și cei care au urmat opționalul au primit noțiuni de educație sexuală puține spre deloc.

