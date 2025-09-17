„1.000 de euro sunt mulți bani pentru mine. Doare. Te simți atât de neputincios”

Ghidul turistic berlinez Jörg Schöpfel (59 de ani) a experimentat personal acest lucru după ce a acordat trei stele unui terapeut într-o recenzie pe Google. Această evaluare l-a costat 1.000 de euro pe Schöpfel.

După ce a fost la terapeut, în 2023, i-a acordat acordă acestuia 3 stele din 5: „Am fost foarte enervat pentru că m-am confruntat cu costuri suplimentare, dar am rămas obiectiv”.

După un an a primit o scrisoare de la avocat, prin care i se cerea să plătească 1.000 de euro, „pentru defăimare”.

Cum asigurarea sa de cheltuieli juridice nu acoperă costurile, iar un apărător l-ar costa și el cel puțin 1.000 de euro, Schöpfel plătește.

Poți doar să pierzi. Nu a fost o decizie ușoară, m-am simțit tratat nedrept. 1.000 de euro sunt mulți bani pentru mine. Doare. Te simți atât de neputincios.

Schöpfel a fost și dat în judecată pentru defăimare, însă procurorul a renunțat la proces.

Conform unui studiu din septembrie 2023 realizat de institutul de cercetare și consultanță de piață HEUTE UND MORGEN cu sediul la Köln pe 2.000 de respondenți, 1 din 4 caută frecvent recenzii pe Google, 86% sunt familiarizați cu Google ca platformă de recenzii.

1 stea pentru un cabinet stomatologic

De asemenea, Parchetul din Bonn a confirmat că anchetează în prezent un bărbat de 21 de ani pentru defăimare, după ce a postat o recenzie negativă pe Google.

Acesta a acordat unui cabinet stomatologic o singură stea, afirmând în justificarea sa că „medicul i-a vândut doar servicii private scumpe, în loc de servicii legale”.

„Nu vrei să faci rău intenționat și nu există nici măcar un avertisment. Acesta este pur și simplu un model de afaceri flagrant. Cred că acest lucru nu ar trebui permis, subminează și încrederea în sistemul nostru juridic, declară pățitul Schöpfel, care se abține acum de la recenzii negative pe Google. „Scriu doar când mi-a plăcut ceva”.

Într-un alt caz, Alexander H. (22 de ani), un student din Hamburg, a avut și el probleme după ce a postat o recenzie pe Google.

Probleme legate de o recenzie pentru pizza

În iulie 2024, a ieșit la o pizza cu un prieten. „Nu scriu aproape niciodată recenzii pe Google, dar această vizită a fost atât de proastă încât am decis să scriu una”, explică tânărul.

Pizza nu era deosebită, locurile de afară erau incomode și umede, iar toaletele, absolut dezgustătoare. Concluzia mea: prea scump și supraevaluat.

Un an mai târziu, primește un e-mail de la Google. „E-mailurile în sine sunt foarte intimidante”, spune studentul, care furnizează dovezi ale vizitei sale cu fotografii și o confirmare a rezervării. „Dacă aș fi primit într-adevăr o scrisoare de la avocat, probabil că nu aș fi continuat”, spune el, menținându-și comentariul, deși a primit 6 înștiințări de ștergere.

Cum fac companiile bani din recenziile negative

Ștergerea recenziilor negative a devenit o afacere profitabilă pentru unele companii. Acestea folosesc diverse tactici pentru a elimina feedback-ul nefavorabil de pe platformele online.

Unele firme angajează avocați specializați pentru a trimite notificări legale utilizatorilor care lasă recenzii negative. Aceștia invocă adesea încălcări ale drepturilor de autor sau ale reputației companiei

Site-uri precum LöschKönig și Löschhero, administrate de firma de avocatură Hechler de lângă Stuttgart, se laudă că au șters deja peste 40.000 de recenzii.

În multe cazuri, consumatorii aleg să șteargă recenzia pentru a evita costuri legale potențiale. Chiar dacă recenzia este justificată, procesul poate fi costisitor și stresant.

Experții recomandă prudență când se lasă recenzii online. Este important să se bazeze doar pe fapte verificabile și să evite limbajul ofensator.

În cazul primirii unei notificări legale, consumatorii ar trebui să solicite consiliere juridică înainte de a lua o decizie. În unele situații, menținerea recenziei poate fi justificată legal.

Platformele online precum Google oferă de asemenea opțiuni pentru a contesta solicitările de eliminare a recenziilor.

„Ștergem încălcările legii, nu opiniile!”

Firma de avocatură Müller, cu sediul la Berlin, oferă o „curățare” a contului Google începând de la 49 de euro.

„În special pe platforme mari precum Google, obținem rate de succes peste medie în ștergerea recenziilor negative”, susține firma pe site-ul său web.

Avocatul Carl Christian Müller: „Ne angajăm să ne asigurăm că toate criticile autentice rămân și că atacurile în mod clar ilegale sunt eliminate: Ștergem încălcările legii, nu opiniile”.

Problemă cunoscută de Google

Google însăși este conștientă de problemă. Potrivit unui purtător de cuvânt, compania investește „semnificativ” pentru a „menține corect sistemul de evaluare”.

Cu toate acestea, nu există aproape nicio măsură concretă împotriva avocaților care trimit scrisori de avertizare: autorii recenziilor ar putea depune o obiecție, iar conturile care abuzează de funcția de raportare ar putea fi blocate.

