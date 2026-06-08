Decizia a fost luată de Curtea din Swansea, care a constatat că firma a desfășurat activități frauduloase timp de mai mulți ani. Potrivit BBC, Kismet a fost obligată să achite și 259.298 de lire sterline (aproximativ 300.000 euro) pentru cheltuieli de judecată. Judecătorul Huw Rees a descris practica firmei ca fiind „o lipsă considerabilă de onestitate”.

Cum au descoperit autoritățile frauda cu carnea de miel

Produsele comercializate de Kismet erau etichetate ca fiind carne de miel, însă analizele laboratorului au arătat că acestea conțineau grăsime, piele, carne de capră și alte ingrediente de calitate inferioară. Procurorul Lee Reynolds, reprezentând Consiliul Swansea, a declarat: „O mare parte din ceea ce era descris ca fiind carne de miel era, de fapt, piele și grăsime”. Reynolds a subliniat că firma „a indus în eroare angrosiștii, comercianții cu amănuntul și consumatorii”.

În cadrul investigațiilor desfășurate în perioada 2020-2021, echipa de standarde comerciale a Consiliului Swansea a realizat un exercițiu regional de eșantionare pentru a verifica autenticitatea produselor de carne de kebab. Rezultatele au arătat discrepanțe semnificative între conținutul real și cel declarat pe etichete. Un doner de miel etichetat ca având 87% carne de miel conținea de fapt doar 51% carne și 40% grăsime.

Autoritățile locale din Essex aveau deja o „lungă istorie” de colaborare cu Kismet, prin intermediul Parteneriatului cu Autoritatea Primară. De-a lungul timpului, această autoritate a primit numeroase reclamații legate de etichetarea incorectă și conținutul produselor firmei. În urma unui audit desfășurat la fabrica Kismet, acordul de colaborare a fost reziliat din cauza „problemelor grave de etichetare și potențiale probleme de sănătate publică”.

În mai 2021, echipa de standarde comerciale a Consiliului Swansea a efectuat o inspecție la fabrica din Chelmsford, unde au fost descoperite nereguli majore. Facturile analizate au indicat că firma cumpăra cantități reduse de carne de miel, preferând în schimb pielea, grăsimea și carne de capră. Produsele procesate mecanic, care conțineau „membre de gât, membre de oaie, apă și gheață”, erau ulterior etichetate ca fiind carne de miel. Potrivit procurorului Reynolds, activitățile firmei au fost „organizate, planificate și ilegale”.

Compania a recunoscut frauda și a pledat vinovată

Kismet Kebabs Ltd a pledat vinovată la acuzația de fraudă prin declarații false. Stuart Jessop, reprezentantul companiei, a declarat că firma a funcționat cu succes timp de mulți ani, dar că „și-a luat ochii de la minge” în perioada infracțiunilor. Jessop a subliniat că de atunci au fost implementate schimbări semnificative și că firma a obținut „puține câștiguri financiare” din activitățile ilegale. El a avertizat că o amendă care ar duce la falimentul companiei „nu ar fi în beneficiul nimănui”.

Judecătorul Huw Rees a recunoscut pașii pozitivi întreprinși de firmă în anii de după infracțiuni, dar a subliniat că frauda fusese „endemică” la momentul comiterii faptelor. Compania are acum patru ani pentru a achita amenda impusă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE