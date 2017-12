O familie bizară: tatăl și fiica fac echipă la … dans la bară

O familie din Marea Britanie are o activitate cel puțin bizară. Tatăl și fiica sa fac echipă la … dans la bară. Aceștia au mers și la emisiuni de talent, unde numărul său a fost catalogat drept „cel mai bizar lucru pe care l-am văzut vreodată”, relatează The New York Post.

Dave Roberts, în vârstă de 52 de ani, face echipă cu fiica sa, Hazel (27 de ani). Nu acest lucru este inedit, însă, ci faptul că aceștia au decis să facă echipă pentru a dansa la bară. Cei doi au mers și la emisiunea „Britain’s Got Talent”, după ce au câștigat mai multe concursuri de dans la bară.

Ei au explicat că rutina lor constă mai mult în exerciții inspirate din gimnastică, nicidecum în mișcări sexy. Cei doi britanici au început să învețe să danseze la bară în urmă cu șase ani, pe cont propriu, fără ca unul să știe de activitățile celuilalt. După ce au aflat că împărtășesc această pasiune, ei au decis să facă echipă.

„Alți oamerni mi-au sugerat să fac echipă cu ei, dar nu au nicio șansă. Dacă nu poți să ai încredere în tatăl tău că nu te va scăpa, atunci în cine poți? Nu m-aș simți la fel de comfortabil sau în siguranță”, a spus Hazel.

Povestea celor doi nu este chiar străină pentru britanici, însă acum cei doi au ajuns din nou în atenție, căci au anunțat că și-au deschis propriul studio de dans la bară. Au avut parte și de primii clienți.

„Am fost ușor confuză atunci când am auzit că îi spune ‘tată’ lui Dave, însă este clar că știu ce fac”, a spus una dintre clientele celor doi. Ceilalți oameni care au trecut pragul studioului i-au împărtășit părerea.