Jade era la școală, stătea pe scaun, dar s-a dat prea tare pe spate și s-a lovit de tocul ușii. Fata a rămas nemișcată și chircită de durere. Medicii i-au diagnosticat cu tulburare neurologică funcțională (FND), care a necesitat un tratament intensiv, fizic, finanțat privat, a dezvăluit mirror.co.uk.

Fata nu mai putea să-și controleze mișcările, nu mai putea să meargă și nici să se concentreze. După luni de chin în sălile de recuperare și 14.500 de lire investiți de părinți, Jade și-a revenit miraculos și a reușit să meargă din nou, chiar și să danseze.

Pe 21 februarie, doctorii au considerat că tratamentul se terminase, așa că a fost externată din spital. Fata a fost filmată în acea zi alergând pe bandă. Totul era ca înainte.

Michelle Almond, mama ei, a venit s-o ia cu mașina de la spital și s-o ducă înapoi în locuința din Abram, Grater Manchester. Dar, pe autostrada M60, mașina condusă de mama lui Jade și în care se mai afla Josie, sora fetei care abia reînvățase să meargă, a fost violent lovită din spate de așltă mașină.

„E frustrant să nu poți să te miști”

Șoferul care a produs accidentul se aplecase să ia popocorn de pe podeaua mașinii când a pierdut controlul volanului și a provocat accidentul! Jade a paralizat pe loc.

„A fost sfâșietor când am realizat că toată acea muncă grea a fost în zadar. Revenisem la normal, eram capabilă să merg, să alerg, să dansez, să joc fotbal. După accident a fost mai rău ca înainte, fiindcă acum mi-a afectat întreg corpul”, a spus Jade.

„Când s-a produs accidentul ne simțeam atât de bine. Aveam muzica pornită, glumeam cu o prietenă de-a mea care era cu mine pe bancheta mașinii. După lovitură, am văzut că prietena mea sângera și am vrut s-o îmbrățișez, dar n-am putut să-mi mai mișc mâna.

La spital, am încercat să mă ridic, dar n-am putut. Mama a trebuit să mă ajute. M-am speriat foarte tare. Acele simptome nu le avusesem niciodată. Mâna n-o mai simt de la cot în jos, picioarele îmi sunt amorțite. Se pare că mi-am pierdut toată forța de a face ceva. E frustrant să nu poți să te miști”, a mai spus Jade.

Părinții au început să strângă din nou fonduri pentru tratamentul complex la care trebuie să fie supusă Jade.

