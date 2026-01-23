Potrivit comunicatului emis de poliția locală, totul a început după ce cei doi au petrecut o seară obișnuită împreună, luând cina și discutând diverse subiecte.

Atmosfera s-a schimbat brusc când femeia i-a cerut bărbatului să îi calce o cămașă, iar acesta a refuzat, spunând: „Nu pot”.

Femeia a reacționat violent, ridicându-se de la masă și lovindu-l de două ori în umăr cu un cuțit luat din bucătărie.

Și-a dat seama rapid de gravitatea acțiunilor sale și a chemat de urgență o ambulanță. Personalul medical sosit la fața locului a anunțat incidentul la poliția din raionul Gagarin din Sevastopol.

În fața autorităților, suspecta și-a recunoscut fapta și, întrebată de ce a acționat astfel, a răspuns: „Pentru că este o ființă neajutorată!”.

Împotriva femeii a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală intenționată.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE