O autostradă gratuită de aproape 40 de ani devine cu taxă

După mai bine de 37 de ani în care a fost gratuit, tronsonul autostrăzii A40 care leagă Annemasse de Saint-Julien-en-Genevois urmează să devină cu taxă.

Conform publicației Journal du geek, decizia generează îngrijorare serioasă în rândul locuitorilor din regiune și a provocat numeroase contestări din partea aleșilor locali.

Din 1987, acest segment de 12 kilometri reprezenta o excepție în peisajul autostrăzilor din Franța. Circulat zilnic de aproximativ 50.000 de vehicule, tronsonul gratuit facilita în special deplasările lucrătorilor transfrontalieri care se deplasează zilnic către Geneva.

Inițial, menținerea gratuității a fost rezultatul unui compromis istoric între departamentul Haute-Savoie și compania ATMB (Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc), menit să sprijine economia locală și să faciliteze mobilitatea într-o zonă transfrontalieră strategică. Acest regim se apropie însă de final. Decretul nr. 2025-752, publicat la 31 iulie, a oficializat încetarea gratuității, cu aplicare începând de la 1 februarie 2029.

Taxarea „în flux liber”, invocată drept motiv

Încetarea gratuității tronsonului Annemasse – Saint-Julien-en-Genevois vine la pachet cu o modernizare majoră: introducerea sistemului de taxare „în flux liber”.

Începând din primăvara anului 2027, întreaga secțiune dintre Passy și Étrembières, în lungime de 58 de kilometri, va trece la acest sistem de taxare fără bariere tradiționale.

Dispozitivul este deja funcțional pe alte autostrăzi din Franța, precum A79, A13-A14 între Paris și Normandia, dar și pe A4. Următoarea pe listă este A40, iar odată cu această schimbare, tronsonul până acum gratuit va deveni cu taxă începând din 2029.

Concret, șoferii vor putea circula fără să încetinească sau să oprească. Porți dotate cu senzori și camere vor identifica automat numerele de înmatriculare sau etichetele de telepeaj, iar sistemul va calcula suma datorată în funcție de traseu și categoria vehiculului.

Plata va putea fi efectuată în termen de 72 de ore de la trecere, fie online pe site-ul ATMB, fie cu cardul bancar sau în numerar la puncte de plată partenere din rețeaua Nirio. În cazul neplății în termen, un aviz de plată va fi trimis prin poștă la adresa proprietarului vehiculului.

Tariful de taxare: aproape 900 de euro pe an

Tariful de taxare la Saint-Julien-en-Genevois a fost stabilit la 1,8 euro pentru un autoturism. La prima vedere, suma pare rezonabilă, având în vedere lungimea relativ scurtă a tronsonului. Însă pentru utilizatorii frecvenți, în special pentru lucrătorii transfrontalieri care fac zilnic naveta către Geneva, costurile se pot acumula rapid. Pentru o persoană care efectuează acest traseu 20 de zile lucrătoare pe lună, costul lunar ar ajunge la 72 de euro pentru un drum dus-întors, ceea ce înseamnă 864 de euro pe an.

ATMB a anunțat totuși un tarif preferențial pentru abonați. Cu un abonament și un badge de telepeaj, prețul ar putea fi redus la 0,94 de euro per trecere. Chiar și în aceste condiții, cheltuiala lunară ar rămâne de aproximativ 38 de euro pentru deplasările zilnice.

„O măsură injustă și brutală”

Decizia a provocat, previzibil, reacții dure din partea aleșilor locali și a asociațiilor de locuitori. Într-un comunicat comun, parlamentarii din Haute-Savoie, alături de președinții Annemasse Agglo și ai comunității de comune din Genevois, au denunțat „o măsură injustă și brutală”.

Aceștia invocă, în primul rând, o inegalitate de tratament teritorial.

O lege aflată în dezbatere prevede gratuitatea autostrăzilor urbane pe o rază de 50 de kilometri în jurul orașelor Paris, Lyon și Marsilia. În acest context, aleșii se întreabă de ce un tronson strategic pentru zona Grand Genève, cu un rol similar, ar urma să fie taxat.

Taxa ar putea pune în pericol locurile de muncă

O altă îngrijorare majoră vizează riscul redirecționării traficului către drumurile secundare. Mulți aleși și locuitori se tem de un aflux masiv de vehicule pe drumul departamental 1206 și pe arterele din Geneva, deja suprasaturate la orele de vârf. Acest fenomen ar putea duce la creșterea ambuteiajelor, a poluării și a disconfortului pentru localitățile traversate.

Din punct de vedere ecologic, introducerea taxei ar putea avea un efect contrar celui anunțat. Deși sistemul de taxare „în flux liber” este prezentat ca o soluție menită să reducă emisiile de CO₂, evitarea autostrăzii de către o parte dintre șoferi ar putea duce la o circulație mai intensă pe drumurile secundare, cu opriri frecvente la semafoare și sensuri giratorii, ceea ce ar genera mai multă poluare.

La nivel social, măsura riscă să accentueze inegalitățile teritoriale. Lucrătorii transfrontalieri, deja afectați de costuri ridicate ale locuințelor și de cheltuieli mari de transport, vor resimți o nouă presiune asupra bugetelor familiale. Pentru unele gospodării cu venituri mai modeste, această taxă suplimentară ar putea pune sub semnul întrebării chiar menținerea locului de muncă.

Pentru utilizatorii constanți ai acestui tronson de autostradă, specialiștii recomandă pregătirea din timp pentru schimbare. Cea mai avantajoasă opțiune rămâne abonamentul de telepeaj ATMB, iar alți șoferi ar putea apela la soluții alternative precum folosirea unei mașini de mai mulți pasageri sau, acolo unde este posibil, munca la distanță.

Citește și: În ce ţări europene ai nevoie de vinietă şi cât te costă taxa de drum

Amenzile pentru neplata taxei de drum în Franța variază în funcție de sistem (tradițional sau Free-Flow) și de întârziere, putând ajunge până la 750 de euro, cu notificări poștale pentru șoferii străini.

