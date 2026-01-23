Întreprinderile au contribuit cel mai mult la protecția mediului

Conform INS, în perioada 2018-2023, întreprinderile au alocat cele mai mari sume pentru protecția mediului, fiind urmate de administrația publică centrală și locală.

În 2023, investițiile destinate protecției mediului au fost realizate în proporție de 61% de producătorii specializați și de 39% de cei nespecializați.

La nivel național, cele mai ridicate cheltuieli pentru protecția mediului au fost înregistrate în sectorul întreprinderilor, acestea aflându-se pe un trend constant ascendent în intervalul 2018-2023.

Astfel, cheltuielile au crescut de la 13,347 de miliarde de lei în 2018 la 25,804 miliarde de lei în 2023.

Pe parcursul acestei perioade, cheltuielile realizate de întreprinderi au fost de aproximativ două ori mai mari decât cele ale administrației publice centrale și locale, ceea ce evidențiază implicarea semnificativă a mediului economic privat în domeniul protecției mediului.

Consumul intermediar, care reprezintă valoarea bunurilor și serviciilor utilizate într-o perioadă pentru realizarea producției totale, a fost dominat în 2023 de producătorii specializați.

Gestionarea deșeurilor, principala componentă a protecției mediului

Aceștia au înregistrat un consum intermediar de 11,926 de miliarde de lei, reprezentând 69,1% din total, în timp ce producătorii nespecializați au avut o pondere de 30,9%.

Din punctul de vedere al obiectivelor de mediu, gestionarea deșeurilor, recuperarea și economisirea materialelor (CEP 04) au deținut cea mai mare pondere în consumul intermediar total, respectiv 66,1% în 2023.

Datele arată că activitățile legate de deșeuri rămân principala componentă a protecției mediului, atât în ceea ce privește producția, cât și investițiile și consumul intermediar.

Investițiile, definite ca achiziții de active fixe utilizate în activități de protecție a mediului pe o perioadă mai mare de un an, au cunoscut o schimbare semnificativă în structură față de anii anteriori.

În 2023, producătorii specializați au realizat 61% din totalul investițiilor pentru protecția mediului, comparativ cu doar 39,8% în 2008.

În același timp, ponderea investițiilor efectuate de producătorii nespecializați a scăzut la 39% în 2023, de la 60,2% în 2008, marcând o inversare aproape completă a structurii investiționale din ultimii ani.