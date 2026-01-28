O descoperire neobișnuită a atras atenția utilizatorilor de pe Reddit, după ce o femeie a cumpărat o geantă roșie dintr-un magazin de caritate și a găsit în interior o colecție rară de produse cosmetice vintage.

Cumpărătoarea a descris geanta ca fiind o „capsulă a timpului”: „Am crezut că am cumpărat o geantă, dar am găsit o capsulă a timpului înăuntru. Nici măcar nu am verificat ce era în interior; am deschis totul acasă, ca un cadou de Crăciun”.

Femeia a dezvăluit că geanta avea un miros specific, „de doamnă bogată, cu un iz de mucegai”, și conținea pudre, farduri, un kit pentru sprâncene, rujuri și lacuri de unghii.

După ce a încercat să găsească informații online despre aceste articole, femeia a descoperit că doar câteva dintre ele mai există.

Ea a decis să posteze imagini cu descoperirea pe rețelele sociale pentru a primi păreri de la alți utilizatori.

Descoperirea a stârnit nostalgie în rândul utilizatorilor, un comentator menționând că muzeul ESSE din Little Rock, Arkansas, ar putea fi interesat de aceste articole pentru colecția sa dedicată conținutului genților de mână de-a lungul decadelor.

„Am fost vara trecută și a fost fascinant să văd ce purtau femeile în genți de-a lungul timpului”, a spus acesta.

Un alt utilizator a exclamat: «OMG. Cred că este prima dată când sunt gelos pe cineva din acest sub. Este fantastic!“,

Interesul față de descoperire nu s-a limitat doar la utilizatori obișnuiți; o persoană a menționat că furnizorii pentru producții cinematografice ar fi extrem de invidioși pe această colecție rară: „Un prieten al soției mele obișnuia să găsească astfel de lucruri pentru diverse producții. Chiar dacă nu puteau folosi produsele originale pe platou, le doreau pentru a crea copii exacte”.

