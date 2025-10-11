Aceasta a dat foc la saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede pe un câmp din Bistriţa, în apropierea unei magistrale de gaz.

„Jandarmii din cadrul Detaşamentului 1 Mobil Bistriţa au intervenit, vineri seară, pe strada Drumul Cetăţii din municipiul Bistriţa, după ce au fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană a aprins un foc în aer liber. Ajunşi la faţa locului, jandarmii au constatat că o femeie în vârstă de 57 de ani a incendiat mai multe deşeuri, printre care saltele, cauciucuri, electrocasnice şi materiale textile umede, care au degajat un fum dens deasupra zonei”, au transmis, sâmbătă, reprezentanții Jandarmeriei Române.

Focul pe care femeia l-a aprins se afla în imediata apropiere a unei magistrale de gaz, iar consecințele gestului inconștient ar fi putut fi tragice. Pentru fapta sa, femeia a fost amendată cu 30.000 de lei.

Jandarmii avertizează că arderea deşeurilor în spaţii deschise este strict interzisă şi se sancţionează conform legii. Astfel de fapte pot pune în pericol mediul, sănătatea populaţiei şi pot genera situaţii cu consecinţe grave asupra siguranţei publice.

