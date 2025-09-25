A făcut scandal în avion

Ketty J. Dilone este acuzată că a tulburat liniștea la bordul aeronavei, mergând printre scaune și țipând, în timpul unui zbor spre Las Vegas din 16 septembrie. Ea a amenințat verbal și mai mulți însoțitori de zbor, conform Biroului Procurorului din Districtul Nevada, relatează The New York Post.

Femeia se întorcea din Republica Dominicană și urcase în avionul de legătură din Charlotte. Ea a început să facă scandal în timpul zborului șocându-i pe ceilalți pasageri. Însoțitorii de bord au fost nevoiți să o imobilizeze pe Dilone cu cleme de plastic și bandă adezivă din cauza comportamentului său, au declarat autoritățile.

De asemenea, după ce a fost imobilizată pe scaun, femeia ar fi lovit o însoțitoare de bord cu piciorul și a provocat-o să cadă.

A spus că a încercat să-și omoare tatăl

Un videoclip viral postat pe TikTok a surprins ieșirea ei nervoasă și înjurăturile adresate membrilor echipajului. „Habar n-ai prin ce naiba am trecut! Sinucide-te…! Vrei să mori?” a țipat Dilone către o însoțitoare de zbor.

Pe filmare se aude cum femeia spune că i-a pus „otrava pentru gândaci” în cafea tatălui ei când avea 11 ani, cu intenția de a-l ucide. „Nu a funcționat”, a spus ea calm.

De asemenea, în clipul video, Ketty Dilone este auzită când strigă că legăturile o rănesc.

Femeia părea să se liniștească pentru câteva secunde, în timp ce începea să cânte refrenul unei melodii în spaniolă cu același nume, după care a început din nou să facă scandal.

Femeia a fost arestată de FBI

FBI-ul a arestat-o ​​pe Dilone după ce zborul a aterizat pe Aeroportul Internațional Harry Reid din Las Vegas, iar ea a fost transportată la Centrul de Detenție Henderson.

Femeia a fost acuzată pentru o infracțiune de interferență cu un echipaj de zbor și o infracțiune de agresiune prin lovire, bătaie sau rănire. Dilone a apărut pentru prima dată în instanță sub acuzațiile aduse, în Las Vegas, pe 18 septembrie. O audiere preliminară este programată să aibă loc pe 1 octombrie.

Dacă va fi găsită vinovată, ea riscă o pedeapsă maximă de 20 de ani de închisoare, potrivit unui comunicat emis de Biroul Procurorului din Districtul Nevada.