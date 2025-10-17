Săptămâna trecută, miercuri, femeia a cumpărat făină care ar fi trebuit să coste 1,79 lei/kg, dar pentru care a plătit, de fapt, 1,99 lei/kg, și creier de porc care, în loc de 10 lei/kg, a fost taxat cu 15,29 lei/kg.

Nemulțumită, clienta s-a întors la magazin, unde a aflat de la angajați că acest lucru se întâmplă frecvent cu numeroase produse. În aceste condiții, cei care reclamă astfel de situații primesc diferența de bani.

Mai multe lanțuri de supermarketuri din județul Bihor au fost vizate, la sfârșitul lunii mai 2025, de o amplă acțiune de control derulată de Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor, în cadrul unei campanii naționale coordonate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), scrie Bihor Online.

Inspectorii au verificat corectitudinea prețurilor afișate la raft comparativ cu cele de pe bonul fiscal, condițiile de igienă, trasabilitatea produselor și respectarea normelor privind informarea consumatorului. Au fost controlate 11 unități comerciale din Oradea și Beiuș, fiind descoperite numeroase nereguli, unele extrem de grave.

La magazinele Penny au fost semnalate diferențe de preț între raft și casa de marcat, ambalaje degradate și spații frigorifice murdare. Una dintre unități a primit amenzi de 35.000 de lei și produse în valoare de 1.000 de lei au fost retrase.







